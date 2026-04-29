ЄС виділить нову допомогу Україні, але є один нюанс: у Брюсселі здивували заявою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає перший фінансовий транш у межах кредитної програми ЄС обсягом 90 мільярдів євро вже в поточному кварталі. За її словами, значна частина цих коштів буде спрямована саме на зміцнення обороноздатності України.

Під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту фон дер Ляєн нагадала, що домовленості щодо масштабної фінансової підтримки були досягнуті ще навесні. Тоді Євросоюз підтвердив готовність надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро, а нині ці зобов’язання переходять у практичну фазу реалізації.

Вона уточнила, що перший транш у рамках програми, який становить близько 45 мільярдів євро, буде розподілений у 2026 році, але частину коштів ЄС готовий виділити вже найближчим часом. Близько однієї третини цієї суми піде на покриття бюджетних потреб України, тоді як дві третини будуть спрямовані безпосередньо на оборонний сектор.

Окремо очільниця Єврокомісії наголосила, що в межах оборонного фінансування стартує спеціальна ініціатива "Дрони з України для України". На її реалізацію передбачено приблизно 6 мільярдів євро. Ця програма має посилити виробництво та використання безпілотних систем, які відіграють ключову роль у сучасних бойових діях.

Фон дер Ляєн підкреслила, що стратегія ЄС залишається незмінною: підтримка України буде продовжуватися і надалі. Вона зазначила, що у відповідь на посилення російської агресії Європейський Союз також збільшує рівень своєї допомоги.

Раніше Рада ЄС остаточно затвердила законодавчу базу для дворічного кредиту на 90 мільярдів євро. Основний акцент фінансування зроблено на оборонні потреби — закупівлю та виробництво озброєння, зокрема дронів, ракет і боєприпасів для Сил оборони України.

Раніше Рада ЄС остаточно затвердила законодавчу базу для дворічного кредиту на 90 мільярдів євро. Основний акцент фінансування зроблено на оборонні потреби — закупівлю та виробництво озброєння, зокрема дронів, ракет і боєприпасів для Сил оборони України.