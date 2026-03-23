Главная Новости Мир ЕС ЕС выдвинул Орбану жесткую претензию. из-за сотрудничества Сийярто с РФ: громкие детали скандала
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС выдвинул Орбану жесткую претензию. из-за сотрудничества Сийярто с РФ: громкие детали скандала

Согласно сообщениям СМИ, чиновники Орбана поддерживают активный контакт с Москвой по отношению к Украине.

23 марта 2026, 14:25
Клименко Елена

Европейская комиссия ожидает от венгерского правительства объяснений возможного раскрытия министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто информации о ходе заседаний Совета ЕС российской стороне. Эта ситуация вызвала значительную обеспокоенность в Брюсселе.

Фото: из открытых источников

Об этом в понедельник на брифинге сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внешней политики Анитта Хиппер. Она отметила, что доверие между государствами-членами и институтами ЕС является ключевым для эффективной работы.

"Сообщения о том, что министр иностранных дел Венгрии якобы раскрыл закрытую дискуссию на уровне министров своему российскому коллеге, вызывают серьезную обеспокоенность, и мы ожидаем от Будапешта разъяснений", — сказала Хиппер.

Других деталей она не предоставила, подчеркнув, что сейчас это вся имеющаяся информация.

Ранее издание The Washington Post опубликовало материал, в котором утверждалось, что правительство Орбана поддерживает тесные контакты с Москвой по украинскому вопросу. По данным источников, в перерывах на встречах с другими министрами ЕС Петер Сиярто якобы сообщает российскую сторону о деталях заседаний. Премьер Польши Дональд Туск отметил, что "новости о том, что люди Орбана информируют Москву о встречах Евросовета, не должны удивлять".

В Будапеште эти заявления опровергли. Министр Венгрии по делам Евросоюза Янош Бока назвал информацию "ложной" и направленной на влияние на венгерские выборы. В ответ на ситуацию, как сообщило издание Politico со ссылкой на источники в ЕС, было принято решение ограничить объем конфиденциальной информации, предоставленной Венгрии.

Как уже писали "Комментарии", в течение трех дней украинские операторы беспилотных летательных аппаратов нанесли мощный удар по силам российских кафиров, уничтожив ресурсы, эквивалентные почти двум бригадам, и фактически сорвав масштабное наступление врага на стратегически важных направлениях. Такие действия позволили вооруженным силам Украины не только остановить продвижение россиян, но и перехватить инициативу на отдельных участках фронта. Об этом сообщил глава Совета резервистов Иван Тимочко.



