ЄС виставив Орбану жорстку претензію. через співпрацю Сійярто з РФ: гучні деталі скандалу

Європейська комісія очікує від угорського уряду пояснень щодо можливого розкриття міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто інформації про перебіг засідань Ради ЄС російській стороні. Ця ситуація викликала значне занепокоєння у Брюсселі.

Про це у понеділок на брифінгу повідомила речниця Єврокомісії з питань зовнішньої політики Анітта Хіппер. Вона зазначила, що довіра між державами-членами та інституціями ЄС є ключовою для ефективної роботи.

"Повідомлення про те, що міністр закордонних справ Угорщини нібито розкрив закриту дискусію на рівні міністрів своєму російському колезі, викликають серйозне занепокоєння, і ми очікуємо від Будапешта роз’яснень", — сказала Хіппер.

Інших деталей вона не надала, підкресливши, що наразі це вся наявна інформація.

Раніше видання The Washington Post опублікувало матеріал, у якому стверджувалося, що уряд Орбана підтримує тісні контакти з Москвою з українського питання. За даними джерел, під час перерв на зустрічах з іншими міністрами ЄС Петер Сіярто нібито повідомляє російську сторону про деталі засідань. Прем’єр Польщі Дональд Туск відзначив, що "новини про те, що люди Орбана інформують Москву про зустрічі Євроради, не повинні дивувати".

У Будапешті ці заяви спростували. Міністр Угорщини у справах Євросоюзу Янош Бока назвав інформацію "неправдивою" та спрямованою на вплив на угорські вибори. У відповідь на ситуацію, як повідомило видання Politico з посиланням на джерела в ЄС, було ухвалено рішення обмежити обсяг конфіденційної інформації, яку надають Угорщині.

