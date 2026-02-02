ЕС выставляет условие Британии, если Лондон хочет иметь доступ к оборонным контрактам для Украины

Европейский Союз обсуждает возможность введения финансового взноса для Великобритании в обмен на доступ к контрактам по поставке вооружения Украине в рамках кредитной программы ЕС в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Согласно предложению Еврокомиссии Украина сможет направить около двух третей кредитных средств преимущественно на закупку оружия у отечественных производителей, а также в странах ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли. Закупки у третьих государств допускаются только в тех случаях, когда аналогов нет или когда это существенно сокращает сроки поставки.

Ряд государств-членов, среди которых Германия, Нидерланды и Польша, настаивают на включении Великобритании в список допустимых поставщиков. Речь идет о системах противовоздушной обороны, ракетах, беспилотниках и боевой авиации, которые Лондон активно передает или может производить для Украины.

Франция, в свою очередь, предлагает применить принцип "платы за участие". По этой идее Великобритания должна компенсировать часть расходов, связанных с кредитом, которые в Еврокомиссии предварительно оценивают примерно в 20 миллиардов евро. В случае согласия послов ЕС Комиссия получит мандат на переговоры с Лондоном по справедливому финансовому участию.

Это уже вторая попытка ЕС применить к Британии модель pay-to-play после неудачных переговоров в прошлом году о присоединении Лондона к оборонной кредитной программе SAFE на 140 миллиардов евро.

Ожидается, что в ближайшее время представители ЕС и Великобритании проведут новый раунд переговоров, призванный расширить участие Лондона в европейских оборонных и экономических инициативах и усилить совместную поддержку Украины.

