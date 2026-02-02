ЄС виставляє умову Британії, якщо Лондон хоче мати доступ до оборонних контрактів для України

Європейський Союз обговорює можливість запровадження фінансового внеску для Великої Британії в обмін на доступ до контрактів із постачання озброєння Україні в межах кредитної програми ЄС обсягом 90 мільярдів євро. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі.

Європейський Союз та Британія. Фото: з відкритих джерел

Згідно з пропозицією Єврокомісії, Україна зможе спрямувати близько двох третин кредитних коштів переважно на закупівлю зброї у вітчизняних виробників, а також у країнах ЄС та Європейської асоціації вільної торгівлі. Закупівлі у третіх держав допускаються лише у випадках, коли аналогів немає або коли це суттєво скорочує строки постачання.

Низка держав-членів, серед яких Німеччина, Нідерланди та Польща, наполягають на включенні Великої Британії до переліку допустимих постачальників. Йдеться про системи протиповітряної оборони, ракети, безпілотники та бойову авіацію, які Лондон активно передає або може виробляти для України.

Франція, своєю чергою, пропонує застосувати принцип "плати за участь". За цією ідеєю, Велика Британія має компенсувати частину витрат, пов’язаних із кредитом, які в Єврокомісії попередньо оцінюють приблизно у 20 мільярдів євро. У разі згоди послів ЄС Комісія отримає мандат на переговори з Лондоном щодо справедливої фінансової участі.

Це вже друга спроба ЄС застосувати до Британії модель "pay-to-play" після невдалих переговорів минулого року про приєднання Лондона до оборонної кредитної програми SAFE на 140 мільярдів євро.

Очікується, що найближчим часом представники ЄС та Великої Британії проведуть новий раунд переговорів, покликаний розширити участь Лондона в європейських оборонних і економічних ініціативах та посилити спільну підтримку України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Велика Британія та Китай заявили про відновлення і перезапуск двосторонніх відносин після переговорів між прем’єр-міністром Кіром Стармером і головою КНР Сі Цзіньпіном.



