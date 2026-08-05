ЕС закручивает гайки: кому из украинских беженцев теперь могут отказать в защите

Европейский Союз официально изменил условия предоставления временной защиты гражданам Украины, введя новые требования для мужчин призывного возраста. Отныне лица, впервые или повторно обращающиеся за защитой после вступления в силу новых правил, должны подтвердить выполнение своих воинских обязанностей в Украине.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Об изменениях сообщило Министерство внутренних дел Чехии после публикации соответствующего Имплементационного решения Совета ЕС в Официальном журнале Европейского Союза 4 августа 2026 года. Документ одновременно продолжает действие режима временной защиты для украинцев до марта 2028, но вводит новые условия для отдельных категорий заявителей.

По словам министра внутренних дел Чехии Любомира Метнара, Прага долгое время настаивала на ужесточении правил. Ожидается, что нововведения существенно сократят количество новых заявителей и снизят нагрузку на систему социального обеспечения и здравоохранения страны.

Согласно новым требованиям, украинские мужчины должны подтвердить исполнение воинского долга с помощью приложения "Резерв". Это правило распространяется на тех, кто подает первоначальное или повторное заявление на временную защиту, а также оформляет документы на воссоединение с семьей.

В то же время, изменения не коснутся украинцев, которые уже законно находятся под временной защитой в Чехии и непрерывно сохраняли этот статус. Для них процедура продления до конца марта 2028 останется неизменной: необходимо пройти онлайн-регистрацию и лично обратиться в органы МВД для вклеивания новой визовой наклейки. Во время такого продолжения подтверждение выполнения воинского долга не потребуется.

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