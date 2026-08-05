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ЄС закручує гайки: кому з українських біженців тепер можуть відмовити у захисті

Нові правила вже набрали чинності: для частини українців отримання тимчасового захисту в Євросоюзі стане значно складнішим

5 серпня 2026, 08:23
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Кравцев Сергей

Європейський Союз офіційно змінив умови надання тимчасового захисту громадянам України, запровадивши нові вимоги для чоловіків призовного віку. Відтепер особи, які вперше або повторно звертаються за захистом після набуття чинності нових правил, повинні підтвердити виконання своїх військових обов'язків в Україні.

ЄС закручує гайки: кому з українських біженців тепер можуть відмовити у захисті

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Про зміни повідомило Міністерство внутрішніх справ Чехії після публікації відповідного Імплементаційного рішення Ради ЄС в Офіційному журналі Європейського Союзу 4 серпня 2026 року. Документ одночасно продовжує дію режиму тимчасового захисту для українців до березня 2028 року, але вводить нові умови для окремих категорій заявників.

За словами міністра внутрішніх справ Чехії Любоміра Метнара, Прага тривалий час наполягала на посиленні правил. Очікується, що нововведення суттєво скоротять кількість нових заявників і зменшать навантаження на систему соціального забезпечення та охорони здоров'я країни.

Згідно з новими вимогами, українські чоловіки мають підтвердити виконання військового обов'язку за допомогою застосунку "Резерв+". Це правило поширюється на тих, хто подає первинну або повторну заяву на тимчасовий захист, а також оформлює документи для возз'єднання з родиною.

Водночас зміни не торкнуться українців, які вже законно перебувають під тимчасовим захистом у Чехії та безперервно зберігали цей статус. Для них процедура продовження до кінця березня 2028 року залишиться незмінною: необхідно пройти онлайн-реєстрацію та особисто звернутися до органів МВС для вклеювання нової візової наклейки. Під час такого продовження підтвердження виконання військового обов'язку не вимагатиметься.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія дедалі активніше використовує нестачу в України ракет для комплексів Patriot, щоб посилити удари балістикою по українських містах. Таку думку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников, аналізуючи останні масовані атаки та ситуацію навколо американської військової допомоги.




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Джерело: https://mv.gov.cz/clanek/evropska-unie-zprisnuje-podminky-pro-udeleni-docasne-ochrany-obcanum-ukrajiny.aspx
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