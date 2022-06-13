Еще один европейский лидер поддержал призыв Макрона "не унижать Россию"

Европе придется сосуществовать с Россией после того, как закончится война, и надо определить, как это будет выглядеть. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью для официального журнала ЕС выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Флаг России. Фото: Getty Images

Главный европейский дипломат признал, что сотрудничество с Россией во многих сферах станет весьма проблемным, учитывая то, что натворила РФ в Украине, какие последствия российского вторжения видит весь мир. Главный результат вторжения – уничтожение многих городов в Украине.

Боррель поддержал призыв президента Франции Эммануэля Макрона "не унижать Россию".

Дипломат заявил, что это сосуществование будет очень трудным после того, что Россия сделала в Украине. Это вторжение, агрессия, уничтожение Украины.

"Мы все это каждый вечер видели по телевизору и я сам видел на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с россиянами на этом континенте", — заявил он.

При этом он отметил, что каналы связи с Россией никогда не закрывались. Канцлер Австрии недавно был в Москве, председатель Африканского союза возвращается из Сочи, а два посланника Генерального секретаря ООН находятся сегодня в России, чтобы попытаться найти решение проблемы украинского экспорта зерна. Западный мир должен продолжать переговоры с Россией, уверен Боррель.

Напомним, недавно французский лидер Эмануэль Макрон заявлял, что Россию не нужно сейчас унижать, чтобы якобы после завершения войны против Украины она смогла выйти из политической изоляции.



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