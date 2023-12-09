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Еще один шаг к вступлению в ЕС: Рада обратилась с призывом к партнерам

Верховная Рада призвала страны ЕС поддержать переговоры с Украиной о вступлении

сегодня, 15:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Верховная Рада призвала парламенты, правительства стран-членов ЕС и институты Европейского Союза принять решение о начале переговоров о членстве Украины на заседании Европейского совета 15 декабря. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ".

Еще один шаг к вступлению в ЕС: Рада обратилась с призывом к партнерам

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

Соответствующее обращение поддержали 292 народных избранника.


В частности, Рада призвала поддержать стремление Украины о вступлении в Евросоюз путем принятия решения об открытии соответствующих переговоров во время заседания Европейского совета 15 декабря.

Кроме этого, ВР призвала продолжать поддерживать украинский народ в борьбе за государственный суверенитет Украины, восстановление ее территориальной целостности в пределах международно признанной границы, а также общеевропейские ценности, демократию, плюрализм, право наций свободно выбирать путь своего развития, права и основополагающие свободы человека и гражданина.

Украинский парламент обратился к европейским парламентам с просьбой поддержать макрофинансовую стабильность Украины во время полномасштабной российской агрессии путем принятия предложенного Европейской комиссией Инструмента поддержки Украины (Ukraine Facility).

Рада призвала увеличить предоставление военной помощи Украине на национальном уровне и в рамках Европейского фонда мира на основе скоординированной оценки потребностей для усиления обороноспособности государства, а также способствовать восстановлению Украины, в частности восстановлению поврежденных и разрушенных в результате вооруженной агрессии РФ объектов социальной, энергетической, транспортной и другой инфраструктуры.

В то же время Верховная Рада призвала продолжить давление на РФ путем принятия следующих пакетов ограничительных мер, максимально расширив их действие на политическую и экономическую жизнь политических лидеров России, физических и юридических лиц, ответственных за развязывание и ведение российско-украинской войны.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3797836-vr-zaklikae-evroinstitucii-uhvaliti-risenna-pro-pocatok-peregovoriv-pro-vstup-ukraini-do-es-15-grudna.html
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