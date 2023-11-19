Еще одна европейская страна взялась блокировать новые санкции против России: что происходит

Власти Словакии заблокируют введение ограничений на российское ядерное топливо в составе следующего 12 пакета санкции со стороны ЕС.

Юрай Бланар (фото из открытых источников)

Об этом сказал руководитель МИД Юрай Бланар во время эфира телеканала RTVS 18 ноября. Словакия поставила условие Евросоюза: она будет поддерживать пакет санкций только тогда, когда будет учтена его потребность.

РФ – единственный поставщик ядерного топлива для страны, поэтому здесь выступают против введения ограничений, акцентирует Бланар. "Санкции не должны включать ядерное топливо, это для нас красная линия, поскольку атомные электростанции еще не были достаточно трансформированы, чтобы работать на альтернативном топливе, — отметил он.

Словацкое должностное лицо ставит под сомнение общую практику ввести санкции против РФ. Как он утверждает, от этого хуже себя чувствует только Европа.

"Россию не остановили 11 пакетов санкций, а экономика ЕС двигается в направлении рецессии", — подчеркнул словацкий чиновник.

Бланар утверждает, что страна ощутила действия антироссийских санкций: там выросли цены на топливо и пищевые продукты.

Еще глава МИД подтверждает намерения правительства полностью прекратить предоставление военной помощи Украине. При этом общий пакет финансовой помощи от ЕС (речь о 4-летнем фонде, который основал ЕС для предоставления 50 миллиардов евро помощи Украине) Словакия может поддержать. Это дискуссионный вопрос, подчеркивает Бланар. "Но только так, чтобы эти средства пошли на определенные цели, а не исчезли в коррупционном пространстве этой страны", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о новых санкциях ЕС против РФ. Еврокомиссия предлагает запретить импорт российских алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами с начала 2024 г. в рамках 12-го пакета санкций, призванного ограничить способность путинского режима финансировать вторжение в Украину.