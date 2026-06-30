Еще одна страна ЕС придумала серьезное наказание для Зеленского: детали скандала

В Чехии партия "Свобода и прямая демократия" (SPD) выступила с инициативой лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого льва. Об этом сообщает Ceske Noviny.

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Идею озвучил представитель парламентской фракции SPD Индржих Райхль. По его словам, партия планирует вынести этот вопрос на рассмотрение коалиционного совета и призвать Палату депутатов обратиться к президенту Чехии с соответствующим предложением.

Свою позицию политик объяснил тем, что, по его мнению, Чехия должна последовать примеру Польши.

"Мы не можем молчать, когда нашу высшую государственную награду у человека, который называет военные подразделения именами нацистских монстров", — заявил Райхль.

В то же время действующее законодательство Чехии предусматривает четкие условия для лишения государственных знаков отличия. Такое решение возможно только на основании судебного приговора, если награжденное лицо было приговорено к лишению свободы сроком более двух лет за умышленное преступление, совершенное по особо позорным мотивам. Других механизмов отзыва государственной награды закон не предусматривает.

Напомним, Владимир Зеленский был награжден орденом Белого Льва в октябре 2022 года. Награду ему вручил тогдашний президент Чехии Милош Земан. Таким образом, Прага отметила мужество украинского лидера, который после начала полномасштабного российского вторжения остался в Киеве и отказался от эвакуации, демонстрируя готовность управлять страной в условиях войны.

Орден Белого Льва является высшей государственной наградой Чехии и присуждается за исключительные заслуги перед государством или выдающийся вклад в развитие международных отношений.

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