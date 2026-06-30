Ще одна країна ЄС придумала серйозне покарання для Зеленського: деталі скандалу

У Чехії партія "Свобода та пряма демократія" (SPD) виступила з ініціативою позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого лева. Про це повідомляє Ceske Noviny.

Фото: з відкритих джерел

Ідею озвучив представник парламентської фракції SPD Їндржих Райхль. За його словами, партія планує винести це питання на розгляд коаліційної ради та закликати Палату депутатів звернутися до президента Чехії з відповідною пропозицією.

Свою позицію політик пояснив тим, що, на його думку, Чехія має наслідувати приклад Польщі.

"Ми не можемо мовчати, коли нашу найвищу державну нагороду має людина, яка називає військові підрозділи іменами нацистських монстрів", — заявив Райхль.

Водночас чинне законодавство Чехії передбачає чіткі умови для позбавлення державних відзнак. Таке рішення можливе лише на підставі судового вироку, якщо нагороджена особа була засуджена до позбавлення волі на строк понад два роки за умисний злочин, скоєний з особливо ганебних мотивів. Інших механізмів відкликання державної нагороди закон не передбачає.

Нагадаємо, Володимир Зеленський був нагороджений орденом Білого лева у жовтні 2022 року. Відзнаку йому вручив тодішній президент Чехії Мілош Земан. Таким чином Прага відзначила мужність українського лідера, який після початку повномасштабного російського вторгнення залишився в Києві та відмовився від евакуації, демонструючи готовність керувати країною в умовах війни.

Орден Білого лева є найвищою державною нагородою Чехії та присуджується за виняткові заслуги перед державою або за визначний внесок у розвиток міжнародних відносин.

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