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Еще одна страна ЕС высказалась против санкций, заявив, что Россия не вернет Крым

Вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик считает, что РФ не вернет Украине захваченный в 2014 году Крым. А санкции против РФ наносят только ущерб ее торговым партнерам

сегодня, 15:14 comments1044
Автор:

Кравцев Сергей
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В результате санкционного давления Москва не изменит свою позицию и не вернет Крым Украине. Именно поэтому продление санкций вредит торговым отношениям между партнерами, вредит экономическим отношениям. Такое заявление сделал вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на словацкое издание pravda.sk.

Еще одна страна ЕС высказалась против санкций, заявив, что Россия не вернет Крым

Министр экономики Словакии Рихард Сулик. Фото из открытых источников

Сулик назвал санкции против РФ неудачными, поскольку они препятствуют торговле между государствами, тормозят экономическое развитие. Поэтому санкции из года в год только вредят экономике стран. Вице-премьер подчеркнул, санкции не выполнят свою главную цель – добиться возвращения Крыма Украине. Россия никогда на это не пойдет.

По словам чиновника, нужно анализировать ситуацию, которая сложилась, и принимать решения, что будут помогать приходит к компромиссному решению для выстраивания нового формата отношений.

При этом Рихард Сулик добавил, что концентрация российских войск у украинской границы не может способствовать улучшению отношений с Россией.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" – министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что цель президента РФ Путина – не только Украина, возвращение ее в сферу влияния Кремля, но и Запад. Украинский дипломат считает, что Владимир Путин намерен добиться тотального влияния на европейском континенте, фактически предложив США передел сфер влияния. Москва намерена унизить Запад – показать, что теперь решения будут приниматься не в европейских столицах или в Вашингтоне, а в Москве. Министр отметил, к сожалению, это сегодня на Западе понимают далеко не все.


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Источник: https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/613902-sulik-sankcie-odmieta-a-tvrdi-ze-rusi-krym-nevratia/
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