Еще одна страна может выйти из ЕС: стало известно о ком идет речь

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые допустил возможность выхода его страны из Евросоюза. Об этом, как пишет портал "Комментарии", сообщает агентство "DPA".

Виктор Орбан. Фото: ЕРА

Виктор Орбан отметил, что под предводительством Евросоюза идет "священная война, джихад", но подается все это под лозунгом верховенства права. Об этом глава правительства Венгрии заявил во время общения со своими сторонниками.

При этом Орбан заявил, что, если ЕС не будет соблюдать "толерантность" по отношению к Венгрии, то об общем пути с Брюсселем придется забыть. Пути Венгрии и ЕС могут разойтись.

По словам Виктора Орбана, для большинства Европейского Союза верховенство права есть способ, которым они хотят равнять всех под одну гребенку. Политик добавил, что Венгрия не желает стать такой, как Западная Европа. При этом и сама Венгрия не надеется, что другие западные страны ЕС примут курс Будапешта относительно убежища или семейной политики.

Виктор Орбан подчеркнул, для Венгрии важно сохранить ЕС, но при этом без сохранения толерантности это будет сделать крайне сложно. Подобные сигналы уже были отправлены как в Брюссель, так и в Берлин.

Отметим, Венгрия – одна из стран Европейского Союза, которая систематически выступает за дружественные отношения с Россией и время от времени выставляет свои претензии относительно прав этнических венгров на западной Украине.

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