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Еще одну страну ЕС «штормит»: пророссийская партия инициирует вотум недоверия правительству

"Возрождение" – откровенно пропутинская партия, которая выступает не только за остановку помощи Украине, но и против членства Болгарии в ЕС и НАТО

сегодня, 09:55
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Кравцев Сергей
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Партия "Возрождение", которая не скрывает своих пророссийских взглядов, хочет объявить вотум недоверия болгарскому правительству из-за его оборонной политики. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил лидер партии Костадин Костадинов, сообщает "Euractiv".

Еще одну страну ЕС «штормит»: пророссийская партия инициирует вотум недоверия правительству

Болгария. Фото из открытых источников

"Выборы закончились. Следующей темой, которая появилась на повестке дня, стала отставка правительства. В среду мы выносим вотум недоверия из-за политики PP-DB-DPS-ГЕРБ в сфере обороны", – поделился анонсом Костадинов.


Правительство было сформировано по мандату коалиции "Мы продолжаем изменения – Демократическая Болгария" (PP-DB). Его поддерживают крупнейшая парламентская партия ГЕРБ экс-премьер-министра Бойко Борисова и партия турецкого меньшинства DPS.

Правительство проводит сильную проевропейскую политику, включая намерения относительно еврозоны и Шенгенской зоны, а также военную поддержку Украины, в отличие от пророссийской партии "Возрождение" и социалистов.

Как и в случае с первым вотумом недоверия, который был вынесен в октябре "из-за провала правительства в энергетическом секторе", ожидается, что запрос "Возрождение" снова будет поддержан Болгарской социалистической партией, популистской партией ITN.

Во вторник министр обороны Тодор Тагарев прокомментировал, что такое голосование станет возможностью объяснить оборонную политику страны.

"Болгарии нужны оборонные способности, максимально интегрированные с возможностями наших союзников, чтобы мы могли гарантировать безопасность и оборону страны", – сказал Тагарев.

"Для меня и кабинета министров это будет хорошая возможность снова публично объяснить всему обществу, какую оборонную политику мы проводим и что мы делаем для более надежной обороны и безопасности Болгарии и болгарских граждан", – добавил он.

Летом Болгарский Хельсинский комитет, который является крупнейшей правозащитной организацией страны, обратился к генпрокурору Бориславу Сарафову с призывом запретить откровенно пророссийскую политическую партию "Возрождение".

"Возрождение" – откровенно пропутинская партия, которая выступает не только за остановку помощи Украине (включая не только боеприпасы, но и принятие беженцев), но и против членства Болгарии в ЕС и НАТО.

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