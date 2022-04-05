Еще пять стран Европы высылают российских дипломатов

Все больше европейских стран высылают российских дипломатов со своих территорий. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерстве культуры и информации. Известно, что еще пять стран сообщили о высылке работников посольств россии.

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По данным Министерства иностранных дел, Дания вышлет 15 сотрудников российской разведки, работавших под прикрытием в посольстве россии. Власти Франции объявили, что вышлют многих российских дипломатов, поскольку их деятельность "противоречит интересам безопасности страны". Информацию подтвердил пресс-секретарь французского министерства иностранных дел.

Высылает русских дипломатов и Италия. Из страны уехали 30 человек. По словам главы Министерства иностранных дел Луиджи Ди Майо, на такой шаг власти пошли "из соображений безопасности". В посольстве Украины в Италии отметили, что глава внешнеполитического ведомства отметил, что решение было скоординировано с другими европейскими и евроатлантическими партнерами в контексте неоправданной агрессии россии против Украины и по причинам, связанным с национальной безопасностью страны.

Глава испанского Министерства иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что из Испании высылают 25 российских дипломатов и сотрудников посольства россии в Мадриде. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что из страны высылают троих российских дипломатов. Литва высылает посла россии, закрывает консульство в Клайпеде и отзывает посла Литвы из рф.

Как сообщал портал "Комментарии", Германия высылает российских дипломатов. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что немецкое правительство высылает 40 российских дипломатов из страны. Чиновники страны-агрессора, объявленные персонами нон решетки, должны уехать из Германии в течение пяти дней. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

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