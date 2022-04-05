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Германия высылает российских дипломатов: что известно

О высылке дипломатов заявила министр иностранных дел Германии

5 апреля 2022, 08:50
Автор:

Козлова Альбіна
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что немецкое правительство высылает 40 российских дипломатов из страны.

Германия высылает российских дипломатов: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

Чиновники страны-агрессора, что объявлены персонами нон грата, должны уехать из Германии в течение пяти дней. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel. Журналисты процитировали слова министра иностранных дел Анналены Бербок о зверствах российских оккупантов на севере нашего государства.

"Фотографии из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости российского руководства и следящих за его пропагандой, о свободе к уничтожению, которая выходит за все границы. Германия должна противостоять бесчеловечности "силой нашей свободы и нашей человечности", — подчеркнула чиновница.

Издание сообщает, что еще в середине марта немецкие спецслужбы составили списки российских дипломатов, прямо или косвенно работающих на различные российские спецслужбы в Германии. Министр отметила, что работа высланных дипломатов является "угрозой для тех, кто обращается к нам за защитой".

Как сообщал портал, Арестович рассказал, какой выход может быть найден у Путина, чтобы оправдать провал войны в Украине. У президента России Владимира Путина не будет оставаться другого выбора, кроме искать предателей внутри своей страны, чтобы оправдать провал войны в Украине.

Также мы писали, что министр финансов Германии призвал к ужесточению санкций против агрессора. Кроме того, в правительстве Германии сообщили, что будут введены для немцев, ездящих на автомобилях, скидки на покупку горючего, чтобы рост цены на бензин и энергоносители, не оказало такого негативного влияния на население.


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Источник: https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
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