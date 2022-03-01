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ЕСПЧ запретил России стрелять по гражданским объектам и населению

Приказ Суда является обязательным для выполнения правительствами стран-участниц Европейской конвенции по правам человека

сегодня, 17:10
Автор:

Козлова Альбіна
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В решении Европейского суда по правам человека говорится, что Российская Федерация должна остановить атаки на украинские города и прекратить бомбардировку гражданских объектов в Украине. Об этом пишет "Европейская правда".

ЕСПЧ запретил России стрелять по гражданским объектам и населению

Фото иллюстративное / Pixabay

В тексте решения говорится, что суд считает, что военные действия в Украине нарушают конвенционные права гражданского населения в соответствии со статьями 2, 3 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Поэтому суд выносит приказ российским властям воздержаться от обстрелов гражданского населения и гражданских объектов, жилых домов, транспорта, экстренных служб, учебных заведений и медицины и обеспечить безопасность медицинских учреждений, личного состава и аварийно-спасательных служб на всей территории Украины.

Такое решение вынесено после рассмотрения заявления Украины в ЕСПЧ 28 февраля о введении предыдущих мер в соответствии с Правилом 39. Это правило позволяет Суду по правам человека издать приказ в адрес государства-участника Европейской конвенции по правам человека на период рассмотрения по существу жалобы о нарушении Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Приказ Суда является обязательным для исполнения.

Как сообщал портал, в Минобороны РФ рассказали по каким объектам в Киеве готовятся нанести удары. Минобороны России заявило, что нанесет удары по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра информационно-психологических спецопераций в Киеве


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/1/7134999/
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