Есть ли единство среди депутатов Европарламента, чтобы лишить права голоса Венгрию

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Кравцев Сергей
Евродепутаты обсудили состоявшийся внеочередной саммит 1 февраля и призвали лидеров стран ЕС к лишению Венгрии права голоса. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Европейского парламента.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Во время заседания президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула решающую роль ЕС в мире в "эпоху конфронтации и конфликта, фрагментации и страха". Она оценила принятые блоком пакты по миграции, предоставлению убежища, а также начало переговоров о вступлении с Украиной. В частности, отметила приверженность политике расширения.
Несколько евродепутатов высоко оценили решение Европейского совета по расширению ЕС, а также открытие переговоров о вступлении с Украиной. В то же время они были разочарованы неудачей договориться о долгосрочном пересмотре бюджета ЕС и дополнительной поддержке Киева.
Многие евродепутаты призвали лидеров ЕС не поддаваться шантажу Венгрии и ответить на запросы парламента по статье 7. В то же время они отметили необходимость поддерживать открытое общение с Венгрией и прислушиваться к ее проблемам.
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