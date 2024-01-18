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Есть ли единство среди депутатов Европарламента, чтобы лишить права голоса Венгрию

Часть депутатов Европарламента призвала лидеров ЕС к лишению права голоса Венгрии

сегодня, 14:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Евродепутаты обсудили состоявшийся внеочередной саммит 1 февраля и призвали лидеров стран ЕС к лишению Венгрии права голоса. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Европейского парламента.

Есть ли единство среди депутатов Европарламента, чтобы лишить права голоса Венгрию

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Во время заседания президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула решающую роль ЕС в мире в "эпоху конфронтации и конфликта, фрагментации и страха". Она оценила принятые блоком пакты по миграции, предоставлению убежища, а также начало переговоров о вступлении с Украиной. В частности, отметила приверженность политике расширения.

"Она также подчеркнула необходимость пересмотра бюджета ЕС, чтобы обеспечить продолжение значительной и устойчивой поддержки Украины", — пишет пресс-служба.

Несколько евродепутатов высоко оценили решение Европейского совета по расширению ЕС, а также открытие переговоров о вступлении с Украиной. В то же время они были разочарованы неудачей договориться о долгосрочном пересмотре бюджета ЕС и дополнительной поддержке Киева.

"По их словам, Европейский совет должен предоставить и быть готовым рассмотреть все возможные варианты, намекая на возможность углубленного сотрудничества или продвижения процедуры статьи 7, чтобы лишить Венгрию права голоса", — добавляет пресс-служба.

Многие евродепутаты призвали лидеров ЕС не поддаваться шантажу Венгрии и ответить на запросы парламента по статье 7. В то же время они отметили необходимость поддерживать открытое общение с Венгрией и прислушиваться к ее проблемам.

"Некоторые спикеры также хотели возрождения идеи Европейского оборонного союза, чтобы быть готовым противостоять Путину. Другие говорили о необходимости избегать мер жесткой экономии и выделять больше средств ЕС на социальные и экологические цели", — пишет пресс-служба. 

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