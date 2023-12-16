Можно ли считать итоги саммита ЕС победой Украины: почему ждать быстрых результатов не стоит

Завершился двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором были приняты как приятные для Украины решения (о старте переговоров касательно вхождения нашей страны в Евросоюз), так и нет (блокирование венгерским премьером Виктором Орбаном "мегапакета" бюджетных изменений, где были, в том числе, заложены 50 млрд евро на поддержку Украины). Между тем, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила, что ЕК выделит Украине еще 1,5 млрд евро, которые поступят в ближайшее время. А лидеры главных экономик ЕС – Франции (Эммануэль Макрон) и Германии (Олаф Шольц) уверяют, что Украина обязательно получит и те самые 50 млрд евро. Какие выводы можно сделать по итогам саммита? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Саммит лидеров ЕС. Фото: из открытых источников

Решение о начале переговоров о членстве в ЕС является важным, но символическим

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина уверена, что решение Евросоюза о начале переговоров – важный шаг для Украины. Но это, подчеркивает она, скорее политико-дипломатический сигнал, нежели реальный результат.

Во-первых, поясняет эксперт, путь Украины к реальному членству в ЕС долог и непредсказуем. Ни в одном официальном документе не обозначены конкретные сроки вступления – только условия и реформы, критерии оценки которых достаточно размыты.

Во-вторых, продолжает Анна Малкина, Украине по объективным причинам сложно осуществлять реформы, необходимые для членства. По состоянию на сейчас, отмечает она, существует частичное соответствие политическим критериям. Но есть большой экономический блок задач, который в условиях полномасштабной войны просто невозможно реализовать. Поэтому в экономическом плане Украина для ЕС – обуза.

В-третьих, наличие оккупированных территорий является серьезной проблемой как для Украины, так и для Молдовы, которая тоже получила приглашение к переговорам о членстве, подчеркивает политолог.

Так что ждать быстрых результатов не стоит, – предупреждает Анна Малкина. – Решение о начале переговоров о членстве, безусловно, является важным, но символическим. Нам нужно делать свое дело и понимать, что быть европейской страной с европейскими ценностями можно и не будучи членом Евросоюза". "Крым, Донбасс и Приднестровье – это тот "предохранитель", который поставил Путин, чтобы сделать невозможным расширение ЕС и НАТО на Восток. Без решения данной проблемы всегда найдется пара "орбанов", которые аргументировано наложат вето на любое решение Евросоюза

Что касается финансовой помощи Украине, заблокированной главой правительства Венгрии, то тут сюрпризов не было, считает эксперт. И это, акцентирует она, в очередной раз ставит вопрос об институциональной состоятельности Евросоюза в части принятия решений.

"Шантаж Виктора Орбана уже изрядно потрепал нервы всем участникам процесса, результатом чего может стать изменение модели принятия решений с консенсусной – на модель двойного большинства (во-первых, за принятие решения в Совете ЕС должно проголосовать не менее 55 процентов государств – при нынешнем составе ЕС из 27 стран количество стран должно равняться 15; во-вторых, в этих 15 государствах должны проживать не менее 65 процентов населения Европейского Союза). Однако эта процедура тоже может затянуться в виду крайней бюрократизации. Поэтому сейчас остается только давление на Венгрию финансовыми инструментами", – констатирует Анна Малкина.

С выделением 50 млрд евро Украине вопрос уже решен

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов рассуждает так:

"Сегодня мы можем говорить о серьезных победах Украины на дипломатическом направлении – в отношениях с Евросоюзом. Вопреки очень серьезному сопротивлению прокремлевских сил в Европе и тех, кто опасается, что с присоединением Украины их "кусочек пирога" станет меньше. Переговоры по вступлению Украины в ЕС начаты. Наши дипломаты и политики действительно "дожали" этот вопрос".

Сколько отнимет времени сам процесс – спрогнозировать сложно, учитывая очень сложную европейскую бюрократию, отмечает эксперт. Наверное, годы. Но не десятилетия.

"Что касается выделения 50 млрд. евро Украине, то этот вопрос уже решен. Скорее всего, мы будем получать ежемесячно транши на 1,5 млрд. евро. Не золотые горы, конечно, но нам сейчас эти деньги очень нужны. Без поддержки союзников в условиях войны украинская экономика сама не вытянет все бюджетные расходы. Если Венгрия будет и дальше пробовать помешать процессу, деньги пойдут не от Евросоюза, а через отдельные страны в виде прямой помощи, – поясняет Кирилл Сазонов. – Это не требует голосования в ЕС".

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