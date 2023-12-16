Можно ли считать итоги саммита ЕС победой Украины: почему ждать быстрых результатов не стоит

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Кравцев Сергей
Завершился двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором были приняты как приятные для Украины решения (о старте переговоров касательно вхождения нашей страны в Евросоюз), так и нет (блокирование венгерским премьером Виктором Орбаном "мегапакета" бюджетных изменений, где были, в том числе, заложены 50 млрд евро на поддержку Украины). Между тем, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила, что ЕК выделит Украине еще 1,5 млрд евро, которые поступят в ближайшее время. А лидеры главных экономик ЕС – Франции (Эммануэль Макрон) и Германии (Олаф Шольц) уверяют, что Украина обязательно получит и те самые 50 млрд евро. Какие выводы можно сделать по итогам саммита? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Саммит лидеров ЕС. Фото: из открытых источников
Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина уверена, что решение Евросоюза о начале переговоров – важный шаг для Украины. Но это, подчеркивает она, скорее политико-дипломатический сигнал, нежели реальный результат.
Во-первых, поясняет эксперт, путь Украины к реальному членству в ЕС долог и непредсказуем. Ни в одном официальном документе не обозначены конкретные сроки вступления – только условия и реформы, критерии оценки которых достаточно размыты.
Во-вторых, продолжает Анна Малкина, Украине по объективным причинам сложно осуществлять реформы, необходимые для членства. По состоянию на сейчас, отмечает она, существует частичное соответствие политическим критериям. Но есть большой экономический блок задач, который в условиях полномасштабной войны просто невозможно реализовать. Поэтому в экономическом плане Украина для ЕС – обуза.
В-третьих, наличие оккупированных территорий является серьезной проблемой как для Украины, так и для Молдовы, которая тоже получила приглашение к переговорам о членстве, подчеркивает политолог.
Что касается финансовой помощи Украине, заблокированной главой правительства Венгрии, то тут сюрпризов не было, считает эксперт. И это, акцентирует она, в очередной раз ставит вопрос об институциональной состоятельности Евросоюза в части принятия решений.
Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов рассуждает так:
Сколько отнимет времени сам процесс – спрогнозировать сложно, учитывая очень сложную европейскую бюрократию, отмечает эксперт. Наверное, годы. Но не десятилетия.
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