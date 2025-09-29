Есть ли подвижки в вопросе присоединения Украины к ЕС: что заявил Зеленский

Рубрики
Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу. Для этого делается все необходимое. Евроинтеграционный процесс продолжается. Такое заявление во время выступления на Варшавском форуме по безопасности сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников
По его словам, для этого делается все необходимое.
Отметим, в ходе этого же выступления президент отметил, что Российская Федерация не будет устанавливать новые границы в Украине.
Представители СМИ поинтересовались у украинского лидера, готов ли он пойти на территориальные уступки, чтобы закончить войну. В ответ он повторил, что границы Украины определены ее конституцией.
Президент также добавил, что он, как и ранее, открыт к "дипломатическим" переговорам.
