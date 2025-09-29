logo

Главная Новости Мир ЕС Есть ли подвижки в вопросе присоединения Украины к ЕС: что заявил Зеленский
commentss НОВОСТИ Все новости

Есть ли подвижки в вопросе присоединения Украины к ЕС: что заявил Зеленский

Президент подчеркнул, Украина должна присоединиться к ЕС и она это сделает

29 сентября 2025, 16:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу. Для этого делается все необходимое. Евроинтеграционный процесс продолжается. Такое заявление во время выступления на Варшавском форуме по безопасности сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Есть ли подвижки в вопросе присоединения Украины к ЕС: что заявил Зеленский

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

"Украина должна присоединиться к ЕС, и она это сделает", — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, для этого делается все необходимое.

"Важно, чтобы вступление Украины не задерживалось из-за национальной политики той или иной страны. Речь не идет о том, что мы уже пережили в истории. Речь идет о том, чего мы все должны избегать, а именно — любой зависимости от России", — отметил президент, намекая на Венгрию.

Отметим, в ходе этого же выступления президент отметил, что Российская Федерация не будет устанавливать новые границы в Украине.

Представители СМИ поинтересовались у украинского лидера, готов ли он пойти на территориальные уступки, чтобы закончить войну. В ответ он повторил, что границы Украины определены ее конституцией. 

"Россия не будет устанавливать новые границы в Украине", — заявил Владимир Зеленский. 

Президент также добавил, что он, как и ранее, открыт к "дипломатическим" переговорам. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский сделал заявление о новых границах Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – на видение президента США Дональда Трампа повлияло, в частности "неуважение россиян". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я уверен, что это одна из причин изменения риторики: недоверие Путину, более глубокое понимание деталей на поле боя, вера в Украину и неуважение россиян ко всем, включая президента Соединенных Штатов Америки", – отметил президент.




