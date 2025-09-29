Чи є зрушення у питанні приєднання України до ЄС: що заявив Зеленський

Україна має приєднатися до Європейського Союзу. Для цього робиться все потрібне. Євроінтеграційний процес продовжується. Таку заяву під час виступу на Варшавському безпековому форумі зробив президент України Володимир Зеленський.

Членство України у ЄС. Фото: із відкритих джерел

"Україна має приєднатися до ЄС, і вона це зробить", – заявив Володимир Зеленський.

За його словами, для цього робиться все необхідне.

"Важливо, щоб вступ України не затримувався через національну політику тієї чи іншої країни. Не йдеться про те, що ми вже пережили в історії. Йдеться про те, чого ми всі повинні уникати, а саме — будь-якої залежності від Росії", — зазначив президент, натякаючи на Угорщину.

Зазначимо, під час цього виступу президент зазначив, що Російська Федерація не встановлюватиме нових кордонів в Україні.

Представники ЗМІ поцікавилися в українського лідера, чи він готовий піти на територіальні поступки, щоб закінчити війну. У відповідь він повторив, що межі України визначено її конституцією.

"Росія не встановлюватиме нових кордонів в Україні", — заявив Володимир Зеленський.

Президент також додав, що він, як і раніше, відкритий до "дипломатичних" переговорів.

