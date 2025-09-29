Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Україна має приєднатися до Європейського Союзу. Для цього робиться все потрібне. Євроінтеграційний процес продовжується. Таку заяву під час виступу на Варшавському безпековому форумі зробив президент України Володимир Зеленський.
Членство України у ЄС. Фото: із відкритих джерел
За його словами, для цього робиться все необхідне.
Зазначимо, під час цього виступу президент зазначив, що Російська Федерація не встановлюватиме нових кордонів в Україні.
Представники ЗМІ поцікавилися в українського лідера, чи він готовий піти на територіальні поступки, щоб закінчити війну. У відповідь він повторив, що межі України визначено її конституцією.
Президент також додав, що він, як і раніше, відкритий до "дипломатичних" переговорів.
Читайте також на порталі "Коментарі" – Зеленський зробив заяву про нові кордони України.
Також видання "Коментарі" повідомляло – на бачення президента США Дональда Трампа вплинуло, зокрема, "неповагу росіян". Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву під час спілкування з журналістами зробив президент України Володимир Зеленський.