Есть ли у Украины шанс, несмотря на войну, вступить в ЕС

Украина уже стала членом Европейского Союза, нужно только институционально оформить это. Так заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, в борьбе с российской агрессией граждане Украины доказали, что их страна по определению является частью Евросоюза, пишут "Комментарии".



Украина должна реализовать шанс быть среди стран-членов Евросоюза

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Алгоритм вступления в ЕС состоит из нескольких этапов в такой последовательности: сначала подписывают Соглашение об ассоциации; далее — включение в официальную программу расширения ЕС; подача заявки на вступление и получение статуса кандидата в члены ЕС. Украина сейчас находится как раз на этом этапе. Затем уже после выполнения всех условий, выдвинутых стране-кандидату, происходит само вступление в ЕС. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в отношении Украины процедуру пора менять.

Мы должны изменить наши процедурные правила. Это изменит размер и разнообразие Европы. Когда ты переходишь из 27 членов в 33, для этого необходимы адаптированные правила принятия решения. Это будет трудная работа, потому что еще до войны в Украине были многочисленные проблемы. Украина должна трансформировать свои структуры, противостоять коррупции и развивать экономику — все это разрушено. Украина — член ЕС, это просто должно быть институционально оформлено. Они должны проделать работу, а мы им поможем и проведем работу со своей стороны. Нравится это кому-то или нет”, — сказал он во время выступления на Мюнхенской конференции.

Мнение о том, что Украина должна быть и в ЕС, и в НАТО, поддерживает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Мы также не можем согласиться с тем, чтобы Украина была своеобразной буферной зоной. Если мы хотим обеспечить долговременный мир в Европе, долгосрочную безопасность, то Украина должна быть интегрирована со свободным миром – с ЕС и НАТО”, – заявил он во время выступления на Мюнхенской конференции.

Эксперты заявляют, что несмотря на войну, Украина должна реализовать полученный шанс быть среди стран-членов Евросоюза. По словам ведущего специалиста Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко, политолога Станислава Желиховского, членство в ЕС предоставляет много возможностей для Украины, главные из которых экономическое развитие и повышение уровня жизни украинцев.

Украина получит доступ к большому европейскому рынку, что позволит ей увеличить свои экономические возможности. Свой потенциал. Это очень важно, учитывая, что Украина нуждается в восстановлении своей экономики после боевых действий, по существу, и членство ей поможет ускорить восстановление. Вступление в ЕС позволит украинцам получить доступ к рабочим местам и проживанию в ЕС, что может повысить благосостояние населения страны", – говорит политолог.

Еще до начала войны украинское правительство работало над выполнением условий Европейской комиссии по вступлению в ЕС. Желиховский объясняет, что сейчас главное препятствие – это боевые действия на территории Украины. По его мнению, если Украина хочет вступить в ЕС, то страна уже обязана соблюдать те стандарты, которые существуют в рамках Евросоюза.

“Сейчас очень много говорится о тех критериях, которые нам поставила Еврокомиссия. Здесь и реформирование судебной системы, принятие антиолигархического законодательства и ряд других важных задач, как и борьба с коррупцией. Сейчас работа над этим идет. Конечно же, во время боевых действий не так просто реформировать Украину, чтобы она отвечала всем стандартам. Но, по оценкам наших западных коллег, Украина продвигается в этом направлении, и уже этой весной следует ожидать промежуточной оценки выполнения домашнего задания, и уже после этого будет решаться, сможет ли Украина претендовать на полноправное членство в ЕС или с этим следует подождать”, — комментирует политолог.

Между тем, во время выступления на саммите лидеров ЕС президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать полноценным членом Евросоюза уже через 2 года, а присоединиться к НАТО сможет после победы над российскими оккупантами.

Напомним, как писали "Комментарии", Германия выступает за быстрое продвижение Украины в Евросоюз.