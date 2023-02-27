Есть ли у Украины шанс, несмотря на войну, вступить в ЕС

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Моесеенко Валентина
Украина уже стала членом Европейского Союза, нужно только институционально оформить это. Так заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, в борьбе с российской агрессией граждане Украины доказали, что их страна по определению является частью Евросоюза, пишут "Комментарии".
Украина должна реализовать шанс быть среди стран-членов Евросоюза
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Алгоритм вступления в ЕС состоит из нескольких этапов в такой последовательности: сначала подписывают Соглашение об ассоциации; далее — включение в официальную программу расширения ЕС; подача заявки на вступление и получение статуса кандидата в члены ЕС. Украина сейчас находится как раз на этом этапе. Затем уже после выполнения всех условий, выдвинутых стране-кандидату, происходит само вступление в ЕС. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в отношении Украины процедуру пора менять.
Мнение о том, что Украина должна быть и в ЕС, и в НАТО, поддерживает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Эксперты заявляют, что несмотря на войну, Украина должна реализовать полученный шанс быть среди стран-членов Евросоюза. По словам ведущего специалиста Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко, политолога Станислава Желиховского, членство в ЕС предоставляет много возможностей для Украины, главные из которых экономическое развитие и повышение уровня жизни украинцев.
Еще до начала войны украинское правительство работало над выполнением условий Европейской комиссии по вступлению в ЕС. Желиховский объясняет, что сейчас главное препятствие – это боевые действия на территории Украины. По его мнению, если Украина хочет вступить в ЕС, то страна уже обязана соблюдать те стандарты, которые существуют в рамках Евросоюза.
Между тем, во время выступления на саммите лидеров ЕС президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать полноценным членом Евросоюза уже через 2 года, а присоединиться к НАТО сможет после победы над российскими оккупантами.
Напомним, как писали "Комментарии", Германия выступает за быстрое продвижение Украины в Евросоюз.
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