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Есть первая страна в ЕС, которая предложит механизм конфискации российских активов

Эстония первой в Европейском Союзе предложит механизм конфискации российских активов

сегодня, 09:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Эстония выступила с инициативой до конца января 2023-го года предложить правовую базу по конфискации и передаче Украине подсанкционных российских активов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg".

Есть первая страна в ЕС, которая предложит механизм конфискации российских активов

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, в конце декабря эстонское правительство поручило министерствам разработать план конфискации российских активов, а уже к концу января должен появиться соответствующий юридический план.

Отмечается, что Эстония намерена представить механизм конфискации до того, как Европейская комиссия разработает соглашение для всех стран ЕС о том, как распорядиться €300 млрд заблокированных резервов Центробанка РФ и миллиардами замороженных активов российских физических лиц, попавших под санкции.

По оценкам эстонского ведомства по борьбе с отмыванием денег, страна заморозила российских активов на почти 20 млн евро.

Читайте также на портале "Комментарии" — одного желания мало – почему Литва не сможет передать Украине активы РФ. В Литве работает международная рабочая группа под руководством МВД, которая пытается установить правовую базу для того, чтобы сделать возможной конфискацию активов подсанкционных россиян в пользу Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало — не Польша и не США: Великобритания может стать первой страной не только в Европе, но и в мире, которая впервые поставит Украине современные танки Challenger 2. На протяжении нескольких недель не прекращаются переговоры о поставке нескольких единиц танков. Пока что правительство Риши Сунака не приняло окончательное решение, переговоры продолжаются.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-09/estonia-to-move-ahead-of-eu-with-plans-to-seize-russian-assets
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