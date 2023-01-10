Есть первая страна в ЕС, которая предложит механизм конфискации российских активов

Эстония выступила с инициативой до конца января 2023-го года предложить правовую базу по конфискации и передаче Украине подсанкционных российских активов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, в конце декабря эстонское правительство поручило министерствам разработать план конфискации российских активов, а уже к концу января должен появиться соответствующий юридический план.

Отмечается, что Эстония намерена представить механизм конфискации до того, как Европейская комиссия разработает соглашение для всех стран ЕС о том, как распорядиться €300 млрд заблокированных резервов Центробанка РФ и миллиардами замороженных активов российских физических лиц, попавших под санкции.

По оценкам эстонского ведомства по борьбе с отмыванием денег, страна заморозила российских активов на почти 20 млн евро.

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