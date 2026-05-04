"Есть принципиальное отличие": озвучено неожиданное заявление о новых отношениях Венгрии к РФ

Европейский Союз готовит очередной, 21-й пакет санкций против Российской Федерации, и его согласование будет частично зависеть от позиций отдельных стран-членов, в частности Венгрии. Для Украины важным фактором станет то, какую линию займет новое правительство во главе с Петром Мадяром.

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в интервью отметил, что уже сейчас заметны различия между подходами предыдущего руководства Венгрии и новой политической команды. По его мнению, курс, ассоциировавшийся с премьер-министром Виктором Орбаном, имел более благосклонное отношение к Москве, тогда как новое правительство демонстрирует более близкую ориентацию на европейские и национальные интересы Венгрии.

Власюк убежден, что в рамках ЕС вряд ли найдутся политические силы, которые будут сознательно продвигать интересы России, поскольку это противоречит общей логике безопасности союза.

В то же время в Брюсселе ожидают завершения формирования нового венгерского правительства, после чего планируются полноценные консультации по ключевым вопросам европейской политики. Примерно этот этап может начаться в середине мая.

Параллельно внутри Европейского Союза уже стартовала подготовка нового санкционного пакета. На этапе согласования его деталей особое внимание уделят позиции Венгрии, поскольку именно она может повлиять на финальное решение.

По словам Власюка, именно тогда появится возможность для предметного диалога с венгерской стороной по поводу их отношения к дальнейшему усилению санкционного давления на Россию.

