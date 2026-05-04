"Є принципова відмінність": озвучено несподівану заяву про нові відносини Угорщини до РФ

Європейський Союз готує черговий, 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації, і його погодження частково залежатиме від позицій окремих країн-членів, зокрема Угорщини. Для України важливим фактором стане те, яку лінію займе новий уряд на чолі з Петром Мадяром.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в інтерв’ю зазначив, що вже зараз помітні відмінності між підходами попереднього керівництва Угорщини та нової політичної команди. На його думку, курс, який асоціювався з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, мав більш прихильне ставлення до Москви, тоді як новий уряд демонструє значно ближчу орієнтацію на європейські та національні інтереси Угорщини.

Власюк висловив переконання, що в межах ЄС навряд чи знайдуться політичні сили, які свідомо просуватимуть інтереси Росії, оскільки це суперечить загальній безпековій та політичній логіці союзу.

Водночас у Брюсселі очікують на завершення формування нового угорського уряду, після чого плануються повноцінні консультації з ключових питань європейської політики. Орієнтовно цей етап може розпочатися в середині травня.

Паралельно всередині Європейського Союзу вже стартувала підготовка до нового санкційного пакета. На етапі узгодження його деталей особливу увагу приділятимуть позиції Угорщини, оскільки саме вона може вплинути на фінальне рішення.

За словами Власюка, саме тоді з’явиться можливість для предметного діалогу з угорською стороною щодо їхнього ставлення до подальшого посилення санкційного тиску на Росію.

