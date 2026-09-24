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Есть спасение для украинской экономики: сколько млрд ЕС выделяет для Украины

Около €800 млн впервые предоставят в форме кредита, а Норвегия дополнительно выделит Украине почти €92 млн безвозвратной помощи

24 сентября 2026, 14:36
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Кравцев Сергей

Совет Европейского союза 24 сентября утвердил восьмой транш финансовой поддержки Украины в рамках программы Ukraine Facility. Общий объем нового пакета составляет €3 млрд. В ЕС заявили, что выделение средств стало возможным благодаря выполнению Киевом большей части предусмотренных реформ и других обязательств.

Есть спасение для украинской экономики: сколько млрд ЕС выделяет для Украины

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Согласно заявлению Совета ЕС, Украина уже выполнила 84 из 95 целевых мер, которые должны были быть реализованы на данном этапе. Это составляет около 88% от запланированных показателей.

При этом структура нового транша предусматривает важное изменение: примерно €800 млн будут предоставлены Украине впервые в форме кредита. Остальная часть средств направляется в рамках действующего механизма поддержки.

Деньги предназначены для поддержания макрофинансовой стабильности украинской экономики, восстановления и модернизации страны, обеспечения работы государственных институтов, а также продолжения реформ.

В Брюсселе одновременно внесли изменения в так называемый "План Украины", который определяет условия и направления реализации Ukraine Facility. В документ включили дополнительный добровольный взнос Норвегии – около €92 млн.

Эти средства имеют другой статус: речь идет о безвозвратной финансовой помощи. Норвегия, несмотря на то что не является членом Евросоюза, получила возможность присоединиться к механизму добровольных взносов.

Ukraine Facility предусматривает возможность финансового участия не только стран ЕС, но и третьих государств и международных организаций. Таким образом, европейская поддержка Украины продолжает расширяться за счет дополнительных доноров.

Новый транш должен помочь Киеву одновременно удерживать финансовую стабильность во время войны и выполнять обязательства, связанные с дальнейшей интеграцией в европейское пространство.

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