Є порятунок для української економіки: скільки мільярдів ЄС виділяє для України

Рада Європейського союзу 24 вересня затвердила восьмий транш фінансової підтримки України у рамках програми Ukraine Facility. Загальний обсяг нового пакету становить €3 млрд. У ЄС заявили, що виділення коштів стало можливим завдяки виконанню Києвом більшої частини передбачених реформ та інших зобов'язань.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Згідно з заявою Ради ЄС, Україна вже виконала 84 із 95 цільових заходів, які мали бути реалізовані на даному етапі. Це становить близько 88% запланованих показників.

При цьому структура нового траншу передбачає важливу зміну: приблизно €800 млн буде надано Україні вперше у формі кредиту. Решта коштів спрямовується у межах чинного механізму підтримки.

Гроші призначені для підтримки макрофінансової стабільності української економіки, відновлення та модернізації країни, забезпечення роботи державних інституцій, а також продовження реформ.

У Брюсселі одночасно внесли зміни до так званого "Плану України", який визначає умови та напрямки реалізації Ukraine Facility. До документу включили додатковий добровільний внесок Норвегії – близько 92 млн. євро.

Ці кошти мають інший статус: йдеться про безповоротну фінансову допомогу. Норвегія, незважаючи на те, що не є членом Євросоюзу, отримала можливість приєднатися до механізму добровільних внесків.

Ukraine Facility передбачає можливість фінансової участі не лише країн ЄС, а й третіх держав та міжнародних організацій. Таким чином, європейська підтримка України продовжує розширюватись за рахунок додаткових донорів.

Новий транш має допомогти Києву одночасно утримувати фінансову стабільність під час війни та виконувати зобов'язання, пов'язані з подальшою інтеграцією до європейського простору.

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