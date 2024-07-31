Эстония бьет тревогу: Венгрия открывает двери для россиян и белорусов

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Slava Kot
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подверг критике поведение Венгрии, которое, по его словам, противоречит внешней безопасности Европейского Союза. Таким образом, эстонский дипломат отреагировал на новую иммиграционную систему Венгрии, которая дает разрешение гражданам России и Беларуси получить доступ к Шенгенской зоне.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Фото из открытых источников
Маргус Цахкна заявил, что такие действия Венгрии представляют опасность для всех стран ЕС. Глава эстонского МИД объясняет, что россияне и белорусы смогут через Венгрию попасть в любую европейскую страну.
Министр иностранных дел Эстонии подчеркнул, что это целенаправленная политика правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии отреагировали на критику Польши из-за скандальных заявлений Виктора Орбана.
Также "Комментарии" писали, что Венгрия наложила вето на решение ЕС осудить выборы в Венесуэле.
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