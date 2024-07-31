Эстония бьет тревогу: Венгрия открывает двери для россиян и белорусов

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подверг критике поведение Венгрии, которое, по его словам, противоречит внешней безопасности Европейского Союза. Таким образом, эстонский дипломат отреагировал на новую иммиграционную систему Венгрии, которая дает разрешение гражданам России и Беларуси получить доступ к Шенгенской зоне.



Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Фото из открытых источников

Маргус Цахкна заявил, что такие действия Венгрии представляют опасность для всех стран ЕС. Глава эстонского МИД объясняет, что россияне и белорусы смогут через Венгрию попасть в любую европейскую страну.

"Это очень плохо, это движение в неправильном направлении, а также это прямая угроза внутренней безопасности Европы, потому что из России и Беларуси могут приехать люди с совершенно разными целями. И поскольку Шенген – это простор свободного передвижения, то этот вопрос касается не только территории Венгрии, эти лица при сегодняшних условиях будут иметь свободу передвижения по Европе, в частности, например, могут приезжать в Эстонию", – заявил Тсахкна.

Министр иностранных дел Эстонии подчеркнул, что это целенаправленная политика правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном.

"Я думаю, что здесь нужно двигаться вперед, поскольку должны быть сделаны какие-то конкретные выводы. И это касается не только этого одного решения, но и более широкой картины. Ведь Орбан ездил в Москву, где представил мирный план, так сказать, от имени Евросоюза, на который у него не было ни одного мандата. Мы это абсолютно не обсуждали", – добавил Цахкна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии отреагировали на критику Польши из-за скандальных заявлений Виктора Орбана.

Также "Комментарии" писали, что Венгрия наложила вето на решение ЕС осудить выборы в Венесуэле.