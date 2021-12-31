Эстония готова предоставить Украине вооружение: что известно

Государство планирует предоставить Украине большое количество артиллерии и ракетных систем для защиты в связи с наращиванием российских военных сил у границ. Об этом сообщает ERR News.

Эстония передаст оружие Украине, фото из открытых источников

Однако, согласно международным правилам, сначала нужно получить разрешение от Соединенных Штатов, а также Финляндии, Германии, где это вооружение производилось. Планируется предоставить 122-мм гаубицы и ракеты Javelin.

Петер Куймет, руководитель Департамента международного сотрудничества Министерства обороны, сказал, что Эстония поддержит Украину вооружением и боеприпасами.

"В настоящее время мы проводим ежегодные курсы английского языка для украинских спецназовцев в Академии обороны (в Таллине). Эстония, а также другие страны Балтии и Дания спонсируют обучение украинских студентов в Балтийском колледже обороны", — рассказал он и добавил, что в 2022 году спонсорская помощь будет удвоена в случае необходимости.

Калев Стойческу, исследователь Международного центра обороны и безопасности, сказал, что предложенная военная помощь является беспрецедентным шагом для Эстонии.

"Эстония раньше оказывала военную помощь в виде стрелкового и легкого оружия. Украина получила большую помощь от США, Великобритании, Канады, Польши, Литвы, Германии – почему не от Эстонии?", — подчеркнул Стойческу.

Как сообщал портал "Комментарии", министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что страны ЕС должны последовать примеру США и согласиться на продажу оружия Украине. По словам министра, странам Евросоюза правильно было бы последовать примеру США, Великобритании и Канады, которые поддержали в сложное время Украину. Если Киеву нужно оружие, поддержка в процессе реформирования своей армии, то такая помощь должна быть предоставлена.

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