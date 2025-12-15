Эстония предложила идею финансовой поддержки для Венгрии в случае, если Будапешт решится прекратить долгосрочные энергетические договоренности с Россией даже с учетом возможных штрафов за досрочный разрыв контрактов. Такой подход в Таллинне рассматривается как практический инструмент уменьшения зависимости Европы от российских энергоносителей и усиления общей позиции ЕС в отношении страны-агрессора.

Эстония предлагает помощь Венгрии. Фото: 5.ua

Президент Эстонии Алар Карис в комментарии финским журналистам подчеркнул, что Европа должна действовать солидарно и поддерживать государства-члены, готовые изменять энергетическую политику даже ценой серьезных финансовых затрат. По его мнению, Венгрии следует компенсировать возможные убытки, которые могут возникнуть в результате расторжения действующих соглашений с российскими поставщиками.

Карис также обратил внимание на то, что часть контрактов, заключенных между Будапештом и Москвой во времена премьерства Виктора Орбана, предусматривает поставки энергоресурсов на льготных условиях и может оставаться в силе до 2040-х годов. Именно эти договоренности, по словам президента Эстонии, удерживают Венгрию в долгосрочной энергетической зависимости от России.

Эстонский лидер подчеркнул, что такая ситуация не отвечает общеевропейской линии противодействия российской агрессии и подрывает совместные усилия по усилению энергетической безопасности. Отказ от российских контрактов, даже сложный и затратный, рассматривается как стратегически необходимый шаг.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин вынужден постоянно корректировать цели своей так называемой спецоперации в соответствии с реальными возможностями армии и состояния фронта, однако его конечная цель остается неизменной — уничтожение украинской государственности и включение украинских территорий в состав России. Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал известный журналист Виталий Портников.