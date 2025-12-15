logo_ukra

Естонія несподівано запропонувала величезну поступку Орбану: шокуюча заява

Угорщині доцільно забезпечити фінансову підтримку для компенсації можливих витрат у разі припинення чинних енергетичних угод із Росією

15 грудня 2025, 08:40
Естонія запропонувала ідею фінансової підтримки для Угорщини у разі, якщо Будапешт наважиться припинити довгострокові енергетичні домовленості з Росією, навіть з урахуванням можливих штрафів за достроковий розрив контрактів. Такий підхід у Таллінні розглядають як практичний інструмент зменшення залежності Європи від російських енергоносіїв та посилення спільної позиції ЄС щодо країни-агресора.

Естонія пропонує допомогу Угорщині. Фото: 5.ua

Президент Естонії Алар Каріс у коментарі фінським журналістам наголосив, що Європа має діяти солідарно та підтримувати держави-члени, які готові змінювати енергетичну політику навіть ціною серйозних фінансових витрат. На його думку, Угорщині слід компенсувати можливі збитки, які можуть виникнути внаслідок розірвання чинних угод із російськими постачальниками.

Каріс також звернув увагу на те, що частина контрактів, укладених між Будапештом і Москвою за часів прем’єрства Віктора Орбана, передбачає постачання енергоресурсів на пільгових умовах і може залишатися чинною до 2040-х років. Саме ці домовленості, за словами президента Естонії, утримують Угорщину у стані довготривалої енергетичної залежності від Росії.

Естонський лідер підкреслив, що така ситуація не відповідає загальноєвропейській лінії протидії російській агресії та підриває спільні зусилля з посилення енергетичної безпеки. Відмова від російських контрактів, навіть складна й затратна, розглядається як стратегічно необхідний крок.

Як вже писали "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін змушений постійно коригувати цілі своєї так званої "спецоперації" відповідно до реальних можливостей армії та стану фронту, проте його кінцева мета залишається незмінною — знищення української державності та включення українських територій до складу Росії. Таку думку в ефірі телеканалу Еспресо висловив відомий журналіст Віталій Портников.



