Эстония ограждается от России забором

Язык
Coinspot 08.12.2020
BTC/USD
19172.90
ETH/USD
592.66
LTC/USD
83.46
НБУ 08.12.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
34.55
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Эстония решила построить забор на границе с Россией. Данный проект
утверждался на протяжении
нескольких леи, и в этом году началось строительство
забора. Забор будет установлен с колючей
проволокой. ФОТО: Из открытых источников
ФОТО: Из открытых источников
Как заявил заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Республики Эстония Эгерт Беличев, на данный момент готов один километр ограждения с проволокой.
По его словам, данный забор будет установлен на протяжении 8-ми километров. Будет установлено система связи, а также помещение для патрулирования, передает ERR.ее. Согласно проекту, забор должны завершить через семь лет. Проект утвердили и выделили финансы.
Отметим, Украина шесть лет назад начала строительство "Стены" — оборонительного сооружения на границе Украины с Россией, но, как заявлялось в проекте, Стену должны были построить до 2021 года. На данный момент известно, что проект продлили до 2025 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости