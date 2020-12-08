Эстония ограждается от России забором

Эстония решила построить забор на границе с Россией. Данный проект утверждался на протяжении нескольких леи, и в этом году началось строительство забора. Забор будет установлен с колючей проволокой. ФОТО: Из открытых источников

Как заявил заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Республики Эстония Эгерт Беличев, на данный момент готов один километр ограждения с проволокой.

"Там есть элементы, которые нужно будет добавить, но ограждение как таковое уже стоит", — отметил Беличев.

По его словам, данный забор будет установлен на протяжении 8-ми километров. Будет установлено система связи, а также помещение для патрулирования, передает ERR.ее. Согласно проекту, забор должны завершить через семь лет. Проект утвердили и выделили финансы.

Отметим, Украина шесть лет назад начала строительство "Стены" — оборонительного сооружения на границе Украины с Россией, но, как заявлялось в проекте, Стену должны были построить до 2021 года. На данный момент известно, что проект продлили до 2025 года.

Напомним, "Комментарии" писали, что власти Греции намерены установить плавающее заграждение, которое должно помешать нелегалам попасть в страну с побережья Турции. Минобороны Греции проведет тендер для частных компаний на строительство барьера. Длина сооружения составит 2,7 км, ограждение будет выступать из воды на 50 сантиметров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!