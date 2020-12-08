kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.12.2020

BTC/USD

19172.90

ETH/USD

592.66

LTC/USD

83.46

НБУ 08.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.55

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир ЕС Эстония ограждается от России забором
commentss НОВОСТИ Все новости

Эстония ограждается от России забором

На первом участке эстонско-российской границы началась установка ограждения с колючей проволокой. В настоящий момент работы ведутся на участке протяженностью восемь километров: там возводится необходимая инфраструктура, в том числе дороги для патрулирования, системы связи и электроснабжения.

сегодня, 00:40
Автор:

Ольга Чародий

Эстония решила построить забор на  границе с Россией. Данный проект утверждался  на протяжении нескольких  леи, и в этом году началось строительство забора. Забор  будет установлен с колючей проволокой.

Эстония ограждается от России забором

ФОТО: Из открытых источников

Как заявил заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Республики Эстония Эгерт Беличев, на  данный момент  готов один километр ограждения с проволокой.

"Там есть элементы, которые нужно будет добавить, но ограждение как таковое уже стоит", — отметил Беличев.

По его словам,  данный  забор будет установлен на протяжении  8-ми километров. Будет установлено система связи,  а также помещение для патрулирования, передает ERR.ее. Согласно проекту,  забор должны завершить через семь лет. Проект утвердили и выделили финансы.

Отметим, Украина шесть лет назад начала строительство "Стены" — оборонительного сооружения на границе Украины с Россией, но, как  заявлялось в проекте,  Стену  должны были построить  до 2021 года. На данный момент известно, что  проект продлили  до 2025 года.

 

Напомним, "Комментарии" писали, что власти Греции намерены установить плавающее заграждение, которое должно помешать нелегалам попасть в страну с побережья Турции. Минобороны Греции проведет тендер для частных компаний на строительство барьера. Длина сооружения составит 2,7 км, ограждение будет выступать из воды на 50 сантиметров.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rus.err.ee/1198873/na-obustraivaemoj-pogranpolose-v-jugo-vostochnoj-jestonii-nachali-ustanavlivat-ograzhdenie
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ