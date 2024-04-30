Эстония приняла решение по украинским мужчинам с недействительными загранпаспортами

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Slava Kot
Министерство внутренних дел Эстонии сообщило, что не собирается принудительно депортировать украинских мужчин призывного возраста в Украину, даже если у них истечет срок действия загранпаспорта.
Эстония не будет высылать украинских мужчин призывного возраста. Фото из открытых источников
Советник отдела политики гражданства и миграции МВД Аннели Викс объяснила политику Эстонии в отношении украинцев, которые будут иметь недействительные загранпаспорта.
По эстонским данным в стране находится 6,5 тыс. украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, паспорта которых из-за непредоставления консульских услуг могут стать недействительными.
По словам Викс, вопрос мобилизации в Украине касается государства и его граждан. Если украинцы будут иметь недействительные загранпаспорта, то могут лишиться возможности путешествовать из-за невозможности оформления визы.
В общей сложности в Эстонии получили статус беженца около 31 тыс. украинцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех странах ЕС, которые озвучили позицию по отношению к украинским мужчинам за рубежом.
Также "Комментарии" писали о том, как украинцы относятся к ограничениям для мужчин призывного возраста, которые находятся за пределами Украины.
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