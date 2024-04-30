Эстония приняла решение по украинским мужчинам с недействительными загранпаспортами

Министерство внутренних дел Эстонии сообщило, что не собирается принудительно депортировать украинских мужчин призывного возраста в Украину, даже если у них истечет срок действия загранпаспорта.



Эстония не будет высылать украинских мужчин призывного возраста. Фото из открытых источников

Советник отдела политики гражданства и миграции МВД Аннели Викс объяснила политику Эстонии в отношении украинцев, которые будут иметь недействительные загранпаспорта.

"У МВД нет плана принудительной репатриации на территорию Украины граждан Украины, которые законно проживают в Эстонии, и убегали из-за войны. Это касается и мужчин призывного возраста, которые могут быть мобилизованы на родине", — сообщили в эстонском министерстве.

По эстонским данным в стране находится 6,5 тыс. украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, паспорта которых из-за непредоставления консульских услуг могут стать недействительными.

По словам Викс, вопрос мобилизации в Украине касается государства и его граждан. Если украинцы будут иметь недействительные загранпаспорта, то могут лишиться возможности путешествовать из-за невозможности оформления визы.

"Однако отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продление вида на жительство. Действующий порядок также допускает идентификацию или подтверждение лица на основании других доказательств", – пояснила Аннели Викс.

В общей сложности в Эстонии получили статус беженца около 31 тыс. украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех странах ЕС, которые озвучили позицию по отношению к украинским мужчинам за рубежом.

Также "Комментарии" писали о том, как украинцы относятся к ограничениям для мужчин призывного возраста, которые находятся за пределами Украины.