Эстония требует от Франции детальных объяснений: в центре скандала путинский олигарх

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна потребовал от Франции подробных объяснений в связи с ее позицией по снятию санкций с российского миллиардера Алишера Усманова. Об этом эстонский министр заявил в комментарии Reuters.

Алишер Усманов. Фото: из открытых источников

Цахкна раскритиковал решение исключить Усманова и еще одного российского бизнесмена, Михаила Фридмана, из санкционного списка Евросоюза. По его словам, позиция Парижа стала неожиданной на фоне продолжающейся войны России против Украины.

"Одна страна заняла очень жесткую позицию, заявив, что этих двух человек следует исключить из списка, иначе мы фактически утратим режим санкций. Им нужно предоставить объяснения. Никаких подробных объяснений не последовало", — заявил глава эстонского МИД.

По словам Цахкна, снятие ограничений стало "неправильным сигналом в неподходящий момент". Эстонский министр не уточнил, какие именно дополнительные аргументы, по его мнению, должна предоставить Франция.

Санкционная политика ЕС требует согласованных решений государств-членов. Поэтому позиции отдельных стран способны влиять на дальнейшее продление или изменение ограничительных мер в отношении российских граждан и компаний.

При этом официальной реакции французских властей на заявления Цахкна на момент публикации не последовало.

Алишер Усманов – российско-узбекский миллиардер, находящийся под санкциями ряда западных стран из-за его связей с российской властью. Михаил Фридман также является объектом санкционных ограничений ЕС.

Спор вокруг Усманова и Фридмана демонстрирует сохраняющиеся разногласия между европейскими государствами относительно санкционной политики. При этом Эстония продолжает выступать за сохранение жесткого подхода к ограничениям в отношении российских бизнесменов, тогда как Франция, согласно заявлению Цахкна, добивалась пересмотра статуса двух предпринимателей.

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