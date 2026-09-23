Естонія вимагає від Франції детальних пояснень: у центрі скандалу путінський олігарх

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна вимагає від Франції докладних пояснень у зв'язку з її позицією щодо зняття санкцій з російського мільярдера Алішера Усманова. Про це естонський міністр заявив у коментарі Reuters.

Алішер Усманов. Фото: з відкритих джерел

Цахкна розкритикував рішення виключити Усманова та ще одного російського бізнесмена, Михайла Фрідмана, із списку санкцій Євросоюзу. За його словами, позиція Парижа стала несподіваною на тлі війни Росії проти України, що триває.

"Одна країна зайняла дуже жорстку позицію, заявивши, що цих двох людей слід виключити зі списку, інакше фактично втратимо режим санкцій. Їм треба надати пояснення. Жодних докладних пояснень не було", — заявив глава естонського МЗС.

За словами Цахкна, зняття обмежень стало "неправильним сигналом у невідповідний момент". Естонський міністр не уточнив, які саме додаткові аргументи, на його думку, має надати Франція.

Санкційна політика ЄС потребує узгоджених рішень держав-членів. Тому позиції окремих країн здатні впливати на подальше продовження чи зміну обмежувальних заходів щодо російських громадян та компаній.

При цьому офіційної реакції французької влади на заяви Цахкна на момент публікації не було.

Алішер Усманов – російсько-узбецький мільярдер, який під санкціями низки західних країн через його зв'язки з російською владою. Михайло Фрідман також є об'єктом санкційних обмежень ЄС.

Суперечка навколо Усманова і Фрідмана демонструє розбіжності, що зберігаються між європейськими державами щодо санкційної політики. При цьому Естонія продовжує виступати за збереження жорсткого підходу до обмежень щодо російських бізнесменів, тоді як Франція, згідно із заявою Цахкна, добивалася перегляду статусу двох підприємців.

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