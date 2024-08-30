Эта цифра возрастет: в Германии рассказали, сколько украинских военных подготовил ЕС

Европейский Союз "уже завтра" выйдет на число в 60 тысяч подготовленных военнослужащих Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал секретарь Минобороны Германии Томас Гитшлер перед встречей министров обороны ЕС, пишет "ЕП".

ВСУ. Фото: из открытых источников

Как утверждает Гитшлер, Евросоюз "уже завтра" выйдет на число в 60 тысяч обученных военнослужащих.

"Такое количество военных мы обучили в рамках ЕС. Они вернутся в Украину после учений. А Германия до конца этого года обучит 10 тысяч солдат из Украины", – акцентировал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — немецкий канцлер Олаф Шольц опроверг информацию о том, что его страна намерена сократить поддержку Украины.

В частности, в своем выступлении по телевидению немецкий канцлер заявил, что "вообще ничего" не может нарушить обещания Германии помогать Украине. При этом он выразил удивление, что ведутся разговоры о том, что его страна якобы намерена сократить военную помощь Киеву.

При этом Шольц анонсировал, что на следующий год правительство Германии уже запланировало направить на военную поддержку Украины 4 млрд. евро. По его словам, эта сумма больше, чем выделяет любая другая европейская страна.

Кроме того, канцлер Германии напомнил, что согласно решению стран G7 Украина получит 50 млрд евро кредита, проценты по которому будут финансироваться за счет доходов от арестованных активов РФ. За эти деньги Киев сможет купить оружие, подчеркнул Шольц.

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