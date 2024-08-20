Шольц прокомментировал помощь Украине от Германии: будет ли она сокращена

Немецкий канцлер Олаф Шольц опроверг информацию о том, что его страна намерена сократить поддержку Украины.

Олаф Шольц

В частности, в своем выступлении по телевидению немецкий канцлер заявил, что "вообще ничего" не может нарушить обещания Германии помогать Украине. При этом он выразил удивление, что ведутся разговоры о том, что его страна якобы намерена сократить военную помощь Киеву.

При этом Шольц анонсировал, что на следующий год правительство Германии уже запланировало направить на военную поддержку Украины 4 млрд. евро. По его словам, эта сумма больше, чем выделяет любая другая европейская страна.

Кроме того, канцлер Германии напомнил, что согласно решению стран G7 Украина получит 50 млрд евро кредита, проценты по которому будут финансироваться за счет доходов от арестованных активов РФ. За эти деньги Киев сможет купить оружие, подчеркнул Шольц.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что газета Frankfurter Allgemeine сообщила о том, что правительство Германии ввело жесткие меры бюджетной экономии. Военная помощь, которая уже была утверждена, будет доставляться в Украину, но какие-либо дополнительные заявки от Министерства обороны правительство утверждать не будет. Таким образом, отмечает газета, за этот год Германия потратит на помощь Украине до 8 млрд евро. Максимальный запланированный лимит расходов на 2025 год – 4 миллиарда. На 2026 год запланировано всего 3 миллиарда, а на 2027 и 2028 годы – по полмиллиарда. Собеседник в правительстве сказал, что Берлин дошел до точки, когда Германия больше не может давать Украине никаких обещаний.





