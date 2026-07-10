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"Это будет плевок в лицо Украине": Европарламент выставил жесткое требование ФИФА

В Европарламенте призвали Джанни Инфантино пересмотреть решение о возвращении российских футболистов на чемпионат мира U-15

10 июля 2026, 09:05
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Кравцев Сергей

Группа из 44 депутатов Европейского парламента обратилась к президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить решение о допуске российских футболистов к чемпионату мира среди юношеских команд до 15 лет. По мнению авторов обращения, возвращение России на международные соревнования противоречит принципам спорта и станет оскорблением для украинцев, пострадавших от войны.

"Это будет плевок в лицо Украине": Европарламент выставил жесткое требование ФИФА

Европарламент. Фото: из открытых источников

В письме парламентарии напоминают, что из-за полномасштабной российской агрессии тысячи украинских детей лишились возможности заниматься спортом. Многие школы и спортивные объекты были разрушены, а, по данным авторов обращения, около 20 тысяч украинских детей были незаконно вывезены Россией.

Евродепутаты подчеркивают, что российские власти используют спорт как инструмент государственной пропаганды, формируя антиукраинские и антизападные настроения и оправдывая продолжение войны.

По мнению законодателей, участие российских команд под национальной символикой станет болезненным сигналом для украинских семей, потерявших детей в результате российских ударов, а также подорвет доверие к международным спортивным институтам.

Авторы письма призывают ФИФА не пересматривать санкционную политику до тех пор, пока Москва не согласится на прекращение огня, начало мирных переговоров и возвращение депортированных украинских детей.

Поводом для обращения стало решение ФИФА разрешить участие российской сборной в первом чемпионате мира среди игроков до 15 лет, который состоится осенью в Азербайджане. При этом Федерация футбола Украины уже заявила, что украинские команды не будут участвовать в турнирах, где выступают представители России. 

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