"Це буде плювок в обличчя Україні": Європарламент виставив жорстку вимогу ФІФА

Група із 44 депутатів Європейського парламенту звернулася до президента ФІФА Джанні Інфантіно з вимогою скасувати рішення про допуск російських футболістів до чемпіонату світу серед юнацьких команд до 15 років. На думку авторів звернення, повернення Росії на міжнародні змагання суперечить принципам спорту та стане образою для українців, які постраждали від війни.

Європарламент. Фото: з відкритих джерел

У листі парламентарі нагадують, що через повномасштабну російську агресію тисячі українських дітей втратили можливість займатися спортом. Багато шкіл та спортивних об'єктів було зруйновано, а, за даними авторів звернення, близько 20 тисяч українських дітей було незаконно вивезено Росією.

Євродепутати наголошують, що російська влада використовує спорт як інструмент державної пропаганди, формуючи антиукраїнські та антизахідні настрої та виправдовуючи продовження війни.

На думку законодавців, участь російських команд під національною символікою стане болючим сигналом для українських сімей, які втратили дітей внаслідок російських ударів, а також підірве довіру до міжнародних спортивних інституцій.

Автори листа закликають ФІФА не переглядати санкційну політику доти, доки Москва не погодиться на припинення вогню, початок мирних переговорів та повернення депортованих українських дітей.

Приводом для звернення стало рішення ФІФА дозволити участь російської збірної у першому чемпіонаті світу серед гравців до 15 років, що відбудеться восени в Азербайджані. При цьому Федерація футболу України вже заявила, що українські команди не братимуть участі у турнірах, де виступають представники Росії.

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