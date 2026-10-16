Европейскому Союзу нужно более активно реагировать на ситуацию, сложившуюся после договоренностей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Такую позицию высказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед заседанием Европейского совета в Брюсселе. По его мнению, европейские страны оказались в стороне от процессов, непосредственно влияющих на безопасность континента и будущее Украины.

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Бабиш подчеркнул, что все стороны стремятся к завершению войны, однако нынешняя ситуация требует от Европы конкретных шагов. Он считает, что сотрудничество Вашингтона с Москвой ставит европейских партнеров в затруднение, поэтому они должны определиться с дальнейшей стратегией.

"Европа вне игры, а Трамп, путем ведения бизнеса с Путиным, на самом деле подвел нас и мы должны что-то делать", — заявил чешский премьер.

Отдельно Бабиш выразил недовольство финансовыми обязательствами Евросоюза перед Украиной. Он обратил внимание, что в европейском бюджете предусмотрено 100 млрд евро для поддержки Киева, и призвал пересмотреть это решение.

"По моему мнению, эти средства должны быть исключены", — подчеркнул глава чешского правительства.

В то же время Бабиш отметил, что европейским лидерам необходимо заранее согласовать дальнейшие действия на случай достижения определенных договоренностей по прекращению войны. По его словам, Украина может столкнуться с финансовыми затруднениями, если объем доступной помощи сократится.

Чешский премьер также отметил, что ему важно услышать, до какого решения придут ключевые руководители стран ЕС по поводу будущей поддержки Украины. Следовательно, вопрос финансирования Киева и роли Европы в урегулировании войны остается одним из предметов дискуссий среди европейских лидеров.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина не должна прекращать атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку они создают серьезные проблемы для Кремля.