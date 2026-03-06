logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Это главная "фишка" кампании Орбана: раскрыта неожиданная цель скандала с инкассаторами
commentss НОВОСТИ Все новости

Это главная "фишка" кампании Орбана: раскрыта неожиданная цель скандала с инкассаторами

Политолог Владимир Фесенко считает, что это провокация премьера Орбана для усиления предвыборной кампании, а Украину хотят обвинить в вмешательстве в выборы

6 марта 2026, 16:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Венгрия задержала семерых украинских инкассаторов, перевозивших большие суммы денег и драгоценные металлы в Украину. Венгерские правоохранители обвинили их в якобы незаконных операциях и заявили о намерении депортировать, отмечает политолог Владимир Фесенко.

Это главная "фишка" кампании Орбана: раскрыта неожиданная цель скандала с инкассаторами

Фото: скриншот

По его словам, действия премьера Виктора Орбана являются продуманной провокацией. Политолог считает, что венгерский лидер использует этот инцидент для повышения ставок в собственной предвыборной кампании и создания образа внешнего врага. Целью является перевод информационно-политического противостояния с Украиной в формат межгосударственного конфликта.

"Пояснения, которые дает Венгрия, только подтверждают намерения Орбана — использовать Украину как "виновника", якобы для финансирования венгерской оппозиции", — подчеркивает Фесенко.

Политолог отмечает, что власти стремятся компенсировать слабые позиции своей партии на выборах, и главным элементом кампании является создание негативного образа внешнего врага. Украина в этой истории служит символическим "противником", а ситуацию пытаются подать как будто бы вмешательство в выборы.

"Орбану нужны материальные доказательства, которые можно подать в качестве фейкового подтверждения якобы украинского вмешательства. Использование инкассаторов между банками — удобный повод для этого", — объясняет Фесенко.

Политолог отмечает, что обвинения влияют не только на Украину, но и на венгерскую оппозицию, фактически ставимую под удар. Украинская сторона вместе с европейскими партнерами должна потребовать международного расследования, поскольку это серьезное дело, которое может усугубить конфликт.

"Нельзя подвергаться провокациям Орбана, потому что он стремится создать повод для ответа в виде арестов венгерских граждан или замораживания активов. Это лишь усилит его аргументацию о якобы украинском вмешательстве", — добавляет эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что словацкая газовая компания SPP ведет переговоры с российским "Газпромом" о возможном увеличении поставок газа в течение этого и следующего лет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости