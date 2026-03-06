Орбан стремится только к одному: раскрыта шокирующая цель Будапешта со скандалом с инкассаторами

Венгрия задержала семерых украинских инкассаторов, перевозивших большие суммы денег и драгоценные металлы в Украину. Венгерские правоохранители обвинили их в якобы незаконных операциях и заявили о намерении депортировать, отмечает политолог Владимир Фесенко.

По его словам, действия премьера Виктора Орбана являются продуманной провокацией. Политолог считает, что венгерский лидер использует этот инцидент для повышения ставок в собственной предвыборной кампании и создания образа внешнего врага. Целью является перевод информационно-политического противостояния с Украиной в формат межгосударственного конфликта.

"Объяснения, предоставляемые Венгрией, только подтверждают намерения Орбана — использовать Украину как "виновника", якобы для финансирования венгерской оппозиции", — подчеркивает Фесенко.

Политолог отмечает, что власти стремятся компенсировать слабые позиции своей партии на выборах, и главным элементом кампании является создание негативного образа внешнего врага. Украина в этой истории служит символическим "противником", а ситуацию пытаются подать как будто бы вмешательство в выборы.

"Орбану нужны материальные доказательства, которые можно подать в качестве фейкового подтверждения якобы украинского вмешательства. Использование инкассаторов между банками — удобный повод для этого", — объясняет Фесенко.

Политолог отмечает, что обвинения влияют не только на Украину, но и на венгерскую оппозицию, фактически ставимую под удар. Украинская сторона вместе с европейскими партнерами должна потребовать международного расследования, поскольку это серьезное дело, которое может усугубить конфликт.

"Нельзя подвергаться провокациям Орбана, потому что он стремится создать повод для ответа в виде арестов венгерских граждан или замораживания активов. Это лишь усилит его аргументацию о якобы украинском вмешательстве", — добавляет эксперт.

