Фіцо продовжить фінансувати казну Путіна: яке скандальне рішення прийняла Словаччина

Словацька газова компанія SPP веде переговори з російським "Газпромом" щодо можливого збільшення постачання газу протягом цього та наступного років. Інформацію про переговори агентству Reuters надали анонімні джерела. Обговорення відбуваються напередодні запровадження Європейським союзом заборони на імпорт російського газу.

Фото: з відкритих джерел

Цього тижня ціни на газ у ЄС зросли на 50% після того, як Катар призупинив експорт скрапленого природного газу через удари США та Ізраїлю по Ірану та заходи Тегерана у відповідь. При цьому переговори SPP розпочалися ще до загострення ситуації на Близькому Сході.

Джерела повідомляють, що в разі успішного завершення переговорів Словацька національна компанія може покрити до 100% власних потреб у газі за рахунок російських постачань до 2027 року. Минулого року Словаччина почала отримувати російський газ через Туреччину, проте пропускна спроможність трубопроводу обмежує обсяги постачання. SPP, яка забезпечує близько двох третин внутрішнього споживання газу, має довгостроковий контракт із "Газпромом", що діє до 2034 року.

Європейські правила забороняють країнам збільшувати обсяги контрактів на російський газ у рамках санкційного пакета проти РФ через війну в Україні, проте передбачають можливість внесення окремих необхідних поправок до наявних угод. За даними джерел, переговори включали зміни, які стосуються великих обсягів постачання. Будь-яка зміна контракту потребує винятку з правил ЄС, який має бути оцінений Міністерством економіки Словаччини.

За правилами ЄС, імпорт російського СПГ має бути припинений до кінця 2026 року, тоді як постачання по трубопроводу може продовжуватися до 1 листопада 2027 року за умови складнощів із заповненням газових сховищ альтернативними джерелами. Після 2027 року SPP розглядає можливості імпорту СПГ через Польщу, Німеччину та Італію, а також отримала приблизно 20 пропозицій щодо постачань газу з інших джерел.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська продовжують активні дії на Сумщині та змогли просунутися в районі окупованого села Покровка, що входить до Краснопільської селищної громади. Інформацію про ситуацію оприлюднив моніторинговий проєкт DeepState у своєму Telegram-каналі.