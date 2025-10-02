logo

"Это не о благотворительности": озвучен категорический прогноз о переговорах Украины с ЕС

Глава Европарламента Роберта Мецола сообщила, что переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС планируют начать до конца этого года.

2 октября 2025, 17:00
Клименко Елена

Президент Европейского парламента Роберт Мецол заявил, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС должны стартовать до конца этого года. Эта позиция она высказала перед началом саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

"Это не о благотворительности": озвучен категорический прогноз о переговорах Украины с ЕС

Мецола также напомнила, что предвыборная кампания молдавской партии под руководством Май Санду была построена на обещаниях европейской интеграции, и теперь Европейский парламент решительно настаивает на скором начале официальных переговоров с Украиной и Молдовой. Она подчеркнула, что это должно произойти до конца этого года.

"Граждане четко выбрали европейский путь, и угрозы и устрашения не сработали. В то же время мы должны быть готовы противостоять любым вызовам, которые могут поставить под угрозу демократические результаты выборов", — отметила она.

Глава Европарламента также напомнила, что предвыборная кампания партии Маи Санду базировалась на стремлении к евроинтеграции, и Европарламент будет настаивать на скором начале переговоров с Украиной и Молдовой.

"Расширение ЕС – это не акт благотворительности, а выгодная стратегия для всех сторон. Это сделает нас безопаснее, увеличит стратегический контроль и продемонстрирует, что мы открыты для новых членов, стремящихся присоединиться", — подчеркнула Мецола.

Портал "Комментарии" писал , что холодный сезон традиционно усиливает оборонные позиции Вооруженных сил Украины, тогда как зимнее наступление врага испытывает "абсолютный провал", как это было в прошлом году. Такое мнение высказал представитель оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.



