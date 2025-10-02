"Це не про благодійність": озвучено категоричний прогноз про переговори України з ЄС

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС мають стартувати до кінця цього року. Цю позицію вона висловила перед початком саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені.

Фото: з відкритих джерел

Мецола також нагадала, що передвиборча кампанія молдовської партії під керівництвом Маї Санду була побудована на обіцянках європейської інтеграції, і тепер Європейський парламент рішуче наполягає на швидкому початку офіційних переговорів з Україною та Молдовою. Вона підкреслила, що це має статися до кінця цього року.

"Громадяни чітко обрали європейський шлях, і загрози та залякування не спрацювали. Водночас ми маємо бути готові протистояти будь-яким викликам, що можуть поставити під загрозу демократичні результати виборів", — зазначила вона.

Голова Європарламенту також нагадала, що передвиборча кампанія партії Маї Санду базувалася на прагненні до євроінтеграції, і Європарламент наполягатиме на швидкому початку переговорів з Україною та Молдовою.

"Розширення ЄС – це не акт благодійності, а вигідна стратегія для всіх сторін. Це зробить нас більш безпечними, збільшить стратегічний контроль і продемонструє, що ми відкриті для нових членів, які прагнуть приєднатися", — підкреслила Мецола.

