Это полностью разочарует Киев: Мадяр озадачил ультиматумом о членстве Украины в ЕС

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что поддержка начала официальных переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз зависит от выполнения ряда условий, связанных с правами венгерского национального меньшинства. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Петер Мадьяр. Фото: из открытых источников

Вопрос был поднят во время его встречи в Брюсселе с президентом Европейского совета Антонио Коштой. По данным собеседников агентства, европейские чиновники пытаются убедить Мадяра изменить жесткую позицию и не блокировать старт переговорного процесса с Киевом, который считается ключевым этапом евроинтеграции Украины.

Мадяр выдвинул ряд требований, которые в значительной степени восходят к предварительным инициативам действующего венгерского премьера Виктора Орбана. В частности, речь идет о гарантиях защиты прав венгров в Украине, расширении возможностей использования венгерского языка в образовании и других сферах, а также обеспечении культурной автономии общества.

Хотя сам политик назвал переговоры с Ценой конструктивными и полезными, источники отмечают, что атмосфера встречи была более сдержанной, чем во время его предыдущих контактов с руководством Европейского Союза, в частности с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

В Брюсселе и Киеве подобные заявления воспринимают с беспокойством. Ожидалось, что возможные политические изменения в Венгрии будут способствовать ускорению евроинтеграционного процесса Украины, в частности, открытию переговорных кластеров. Новая позиция Будапешта может сохранить блокировку, которую ранее ассоциировали с правительством Орбана.

