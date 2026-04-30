Це повністю розчарує Київ: Мадяр спантеличив ультиматумом про членство України у ЄС

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що підтримка початку офіційних переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу залежить від виконання низки умов, пов’язаних із правами угорської національної меншини. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на поінформовані джерела.

Петер Мадьяр. Фото: з відкритих джерел

Питання було порушене під час його зустрічі в Брюсселі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. За даними співрозмовників агентства, європейські посадовці намагаються переконати Мадяра змінити жорстку позицію та не блокувати старт переговорного процесу з Києвом, який вважається ключовим етапом євроінтеграції України.

Мадяр висунув низку вимог, які значною мірою перегукуються з попередніми ініціативами чинного угорського прем’єра Віктора Орбана. Зокрема, йдеться про гарантії захисту прав угорців в Україні, розширення можливостей використання угорської мови в освіті та інших сферах, а також забезпечення культурної автономії громади.

Хоча сам політик назвав переговори з Коштою "конструктивними та корисними", джерела зазначають, що атмосфера зустрічі була більш стриманою, ніж під час його попередніх контактів із керівництвом Європейського Союзу, зокрема з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

У Брюсселі та Києві подібні заяви сприймають із занепокоєнням. Очікувалося, що можливі політичні зміни в Угорщині сприятимуть пришвидшенню євроінтеграційного процесу України, зокрема відкриттю переговорних кластерів. Натомість нова позиція Будапешта може зберегти блокування, яке раніше асоціювали з урядом Орбана.

