"Это станет отправной точкой": на Западе удивили прогнозом для Украины от победы Мадяра

На парламентских выборах в Венгрии действующий премьер Виктор Орбан потерпел поражение, уступив оппозиционному лидеру Петеру Мадяру, возглавляющему партию "Тиса". Орбан находился у власти 16 лет и, по оценкам экспертов, постепенно выстраивал модель управления по признакам авторитаризма, рассказал американский профессор Скотт Лукас.

По его словам, во время правления Орбан пытался усилить контроль над ключевыми институтами государства — судебной системой, медиа и пространством для политической оппозиции.

Эксперт отметил, что победа оппозиции не стала полной неожиданностью, однако оставался вопрос, сможет ли Орбан удержаться у власти из-за возможных административных манипуляций или влияния на избирательный процесс. Впрочем, результат оказался однозначным: партия "Тиса" получила конституционное большинство — две трети мест в парламенте. Это открывает возможность для нового политического курса, ведь теперь можно пересмотреть значительную часть законодательства, принятого во времена Орбана.

"Она может без сопротивления упразднить все законы эпохи Орбана, которые начали разрушать венгерскую систему. Думаю, что для венгров это отправная точка, но для Киева и европейской безопасности это не значит, что Мадяр будет поддерживать все, что касается Украины и ее противодействия России", — считает Лукас.

В то же время он отмечает, что политические изменения в Будапеште могут ослабить блокирование европейских решений по Украине. В частности, речь идет о кредитной программе ЕС на 90 миллиардов евро, которую раньше тормозил Орбан. Также ожидается меньшее сопротивление санкциям против России, хотя окончательные выводы делать рано.

Относительно перспектив вступления Украины в ЕС профессор предостерегает от чрезмерного оптимизма — смена власти в Венгрии не гарантирует ускорения процесса.

В более широком контексте победа оппозиции, по словам Лукаса, ослабляет позиции пророссийских сил в ЕС. В то же время он вспоминает, что в регионе все еще остаются политики подобной направленности, в частности премьер Словакии Роберт Фицо, хотя его влияние меньше.

"Орбан был частью сети прорадикальных политиков, фактически граничащих с авторитаризмом. Он был тесно связан с лагерем Трампа в США, другими ультраправыми партиями по всей Европе. Если бы он победил, это было бы расценено как знак того, что волну крайнего правого популизма невозможно остановить", — подытожил Скотт.

