"Це стане відправною точкою": на Заході здивували прогнозом для України від перемоги Мадяра

На парламентських виборах в Угорщині чинний прем’єр Віктор Орбан зазнав поразки, поступившись опозиційному лідеру Петеру Мадяру, який очолює партію "Тиса". Орбан перебував при владі 16 років і, за оцінками експертів, поступово вибудовував модель управління з ознаками авторитаризму, розповів американський професор Скотт Лукас.

За його словами, за час правління Орбан намагався посилити контроль над ключовими інституціями держави — судовою системою, медіа та простором для політичної опозиції.

Експерт зазначив, що перемога опозиції не стала повною несподіванкою, однак залишалося питання, чи зможе Орбан втриматися при владі через можливі адміністративні маніпуляції або вплив на виборчий процес. Втім, результат виявився однозначним: партія "Тиса" отримала конституційну більшість — дві третини місць у парламенті. Це відкриває можливість для нового політичного курсу, адже тепер можна переглянути значну частину законодавства, ухваленого за часів Орбана.

"Вона може без спротиву скасувати всі закони епохи Орбана, які почали руйнувати угорську систему. Думаю, що для угорців це відправна точка, але для Києва та європейської безпеки це не значить, що Мадяр буде підтримувати все, що стосується України та її протидії Росії", — вважає Лукас.

Водночас він зазначає, що політичні зміни в Будапешті можуть послабити блокування європейських рішень щодо України. Зокрема, йдеться про кредитну програму ЄС на 90 мільярдів євро, яку раніше гальмував Орбан. Також очікується менший спротив щодо санкцій проти Росії, хоча остаточні висновки робити зарано.

Щодо перспектив вступу України до ЄС, професор застерігає від надмірного оптимізму — зміна влади в Угорщині не гарантує прискорення процесу.

У ширшому контексті перемога опозиції, за словами Лукаса, послаблює позиції проросійських сил у ЄС. Водночас він згадує, що в регіоні все ще залишаються політики подібного спрямування, зокрема прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, хоча його вплив менший.

"Орбан був частиною мережі прорадикальних політиків, які фактично межували з авторитаризмом. Він був тісно пов'язаний з табором Трампа в США, іншими ультраправими партіями по всій Європі. Якби він переміг, це було б розцінено як знак того, що хвилю крайнього правого популізму неможливо зупинити", — підсумував Скотт Лукас.

